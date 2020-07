El Baxi Manresa no jugarà competició europea la temporada que ve

El Baxi Manresa no disputarà la Lliga de Campions de la FIBA per segona temporada consecutiva. L'organisme europeu ha fet públics aquest divendres el nom dels equips que la disputaran, entre els quals no hi ha els bagencs, tot i que s'hi van preinscriure. La tretzena posició final en la Lliga Endesa de la temporada passada ha fet impossible la seva participació.



D'aquesta manera, els quatre equips de la Lliga Endesa que prendran part en la competició són el Casademont Saragossa, el RetaBET Bilbao, el San Pablo Burgos i l'Iberostar Tenerife, tots quatre conjunts que han disputat l'última fase final extraordinària de la Lliga Endesa.





?? Here are the 28 clubs already in the #BasketballCL Regular Season! — Basketball Champions League (@BasketballCL) July 3, 2020

El Baxi Manresa va disputar la Lliga de Campions la temporada passada 21 anys després del seu últim partit de competició europea, l'Eurolliga de la campanya 1998-99. El Baxi va quedar eliminat en la primera ronda, després de caure en els quatre últims compromisos, el darrer dels quals a casa contra el Dinamo Sàsser, amb un balanç de set triomfs i set derrotes. La Champions de la temporada vinent encara s'ha d'acabar, amb un format de final a vuit en les darreres setmanes del mes de setembre.