El Baxi s'assegura la contractació del base nord-americà Makai Mason

El Baxi Manresa té assegurada la contractació de l'home que ha de compartir direcció de joc amb Dani Pérez, i possiblement també amb Dani Garcia, la temporada vinent. Es tracta de Makai Mason, un jugador d'1,85 metres d'alçada i de 25 anys que la darrera temporada ha actuat en el campió de la lliga alemanya, l'Alba Berlín d'Aíto García Reneses, malgrat no ha tingut presència a la fase final de la competició. Tot i que el club no ho va confirmar, el periodista Chema de Lucas va donar per fet el fitxatge, avançat dies enrere per Òscar Herreros. Ahir només faltaven uns papers perquè tot fos oficial.

Mason té passaport alemany, ja que la seva mare és d'aquest país, motiu pel qual no ocuparà plaça d'estranger a l'ACB. Només té d'experiència a Europa els 35 partits oficials que ha disputat amb l'Alba, 15 de lliga i 20 de l'Eurolliga, tots abans de la suspensió de les competicions per la pandèmia de coronavirus.

Entre les seves característiques destaca el tir. La temporada passada va firmar un apreciable 44% a la màxima competició europea (15 de 34), tot i que a la lliga no va estar tan encertat. Pot tirar de parat o després de bot. No destaca tant per les assistències, motiu pel qual, tot i la seva alçada, baixa per actuar de dos, sembla que aquesta posició s'adapta millor a les seves característiques en atac. El problema podria arribar en defensa, ja que només podria defensar bases rivals.

Amb l'arribada de Mason, el Baxi té nou jugadors confirmats, que serien deu amb Dani Garcia. Faltarien dues places per cobrir, una de les quals hauria de ser per a un jugador de quota, és a dir, de formació a l'Estat espanyol. L'altra segurament seria per a un anotador, possiblement escorta.