L'escorta santpedorenc Rafa Martínez jugarà al Baxi Manresa la temporada que ve

Rafa Martínez i el Baxi Manresa han arribat a un acord de cara a la temporada que ve. D'aquesta manera, l'escorta santpedorenc torna a casa després de dotze temporades jugant al màxim nivell en altres formacions de la Lliga Endesa com el València (2008/19) o el Bilbao, aquesta darrera campanya. Segons ha explicat en el seu compte de Twitter el periodista Òscar Herreros, tot i disposar d'altres ofertes superiors econòmicament, Rafa Martínez, de 38 anys, ha prioritzat el club manresà, on va explotar com a jugador.

En les últimes setmanes, el Baxi va fer una oferta al jugador que ha augmentat els darrers dies. Segons les informacions d'Herreros, l'Unicaja li hauria fet una oferta, però el jugador, que aquest estiu havia explicart que, de no haver estat per la pandèmia, segurament s'hauria retirat, finalment ha prioritzat quedar-se a casa i tornar al club que va deixar el 2007. Per al Baxi, seria el quart jugador de formació, en cas de confirmar-se la continuïtat de Dani Garcia, juntament amb Dani Pérez i Guillem Jou i a l'espera que es confirmin les sortides de Jordan Sakho i Yankuba Sima.

Rafa Martínez va debutar a l'ACB l'octubre del 1999 en un partit davant el FC Barcelona. La temporada següent va estar al CB Vic de l'EBA i després de passar dos anys en el Valls Fèlix Hotel a la LEB-2; va tornar al Ricoh Manresa el 2003. La temporada 2006-2007 l'equip manresà va jugar a la LEB després de baixar de categoria l'any anterior, tot i que aquella mateixa temporada va recuperar la categoria perduda després guanyar el títol de Lliga. El 2008 va fitxar pel Pamesa València equip amb el qual va aconseguir el 2010 l'Eurocup. En la temporada 2016-17, va aconseguir guanyar la Lliga ACB amb el conjunt taronja després de guanyar a el Reial Madrid a la final per 3-1.

A la jornada 5 de la temporada 2017-18 va aconseguir posicionar-se com el setè millor triplista de la història de l'ACB. Després de 11 temporades jugant al València Basket no va renovar el seu contracte amb l'equip valencià, equip del que n'era capità i amb el que havien aconseguit 5 títols.

Al juliol de 2019 va fitxar per una temporada amb el Bilbao Basket.