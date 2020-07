Rafa Martínez torna a casa dotze anys després

L'afició del Baxi està d'enhorabona. El club encara no ho va fer oficial ahir, però ja és segur que Rafa Martínez tornarà a vestir-se de vermell la temporada que ve, als 38 anys i dotze després d'haver marxat a València. Les posicions entre totes dues bandes s'han anat apropant en els darrers dies i, finalment, aquest cap de setmana el jugador va decidir acceptar l'oferta del club, tal com va desvelar ahir el periodista Òscar Herreros al seu perfil de Twitter.

I ho ha fet havent-ne de descartar alguna. L'Unicaja n'hi hauria fet arribar una d'important, però sembla que només era per a mitja temporada, mentre els malaguenys esperen la recuperació de Jaime Fernández, que es va haver d'operar fa unes quantes setmanes dels tendons d'Aquil·les de tots dos peus. Els malaguenys, que fa pocs dies van renovar Luis Casimiro com a entrenador, estan buscant jugadors de formació, de quota, per completar la seva propera plantilla i el santpedorenc era una opció temporal.

De tota manera, hauria fet falta veure com hauria estat acceptat el fitxatge de Rafa Martínez per, segurament, l'equip de l'únic pavelló de la lliga on és escridassat, d'ençà dels enfrontaments entre el València i l'Unicaja en la final de l'Eurocup del 2017, amb triomf andalús i en què el bagenc es va encarar amb alguns rivals.

Al segon intent

Va semblar que Rafa Martínez hauria pogut tornar a Manresa ja l'estiu passat, quan va acabar la seva relació contractual d'onze anys amb el València. Però aleshores el Baxi no li va fer cap oferta i ell va decidir acceptar la del Retabet Bilbao, on ha dut a terme una temporada més que notable, des del punt de vista personal, i excel·lent per a l'equip. A Bilbao va recuperar minuts de joc que havia perdut arran de la lesió al genoll que el va fer passar pel quiròfan el 2018 i, com a capità, va ajudar els bascos, acabats de tornar a l'ACB, a classificar-se per a la Copa, ser cinquens a la lliga i disputar la fase final extraordinària.

Ell mateix havia admès en alguns dels xats en els quals ha intervingut en aquest confinament que possiblement hauria abandonat la pràctica del bàsquet aquest estiu si no hagués estat per la pandèmia, però que ara es quedava amb les ganes de jugar un últim any. El naixement del seu segon fill, Adur, l'empeny cada cop més a fora de les pistes, a estar més amb la família, però no volia plegar d'aquesta manera. La millor manera era jugar a casa.

Retrobament amb Pedro

A Manresa, Rafa es retrobarà amb un altre Martínez, Pedro,el tècnic que el va entrenar durant dues temporades, entre el 2015 i el 2017, i amb el qual va assolir l'èxit més important de la seva carrera, la lliga Endesa de la temporada 2016-17. Entre tots dos sempre hi ha hagut una bona relació i intercanvi de lloances. La presència de Rafa Martínez dotarà, a més, d'un element consistent en el tir exterior l'equip manresà, una voluntat expressada durant les últimes setmanes pel nou director esportiu, Xevi Pujol.