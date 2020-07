«Vinc a fer tot el que pugui per defensar el meu club»

El santpedorenc Rafa Martínez ja és a casa. L'escorta ha estat presentat aquest dilluns just després que una espectacular tempesta descarregués damunt de la ciutat, en un acte que ha tingut un centenar llarg d'aficionats a les graderies, en el primer acte amb públic al recinte post-confinament, i expectació mediàtica. Tota la família del jugador ha estat present a damunt de la pista.

Rafa Martínez, que ha tingut un emocionat record pel periodista Joan Antoni Lozano, Xano, "a qui hauria volgut veure avui aquí i que hauria dit que avui hauríem guanyat perquè plou", ha explicat que havia rebut una oferta important de l'Unicaja "que s'havia d'escoltar, però soc molt cap gros i volia acabar aquí com fos. És el que li vaig dir al meu agent, l'Albert [Miralles]".

L'escorta ha volgut ser modest en afirmar que "vinc aquí a fer el que em diguin. M'agrada entrenar-me i ja sé el que vol el Pedro, anar dia a dia i millorar en cada entrenament. Vull ajudar l'equip en el que sigui". També ha desvetllat que va decidir continuar en la pràctica activa del bàsquet "durant la fase final de l'ACB. Vaig gaudir-ne molt, em vaig trobar millor que en tot l'any, i vaig decidir que havia de tornar a casa".

Durant la presentació, en què també s'han fet públiques les noves equipacions del Baxi, en concret les del número 17 del mateix Rafa, el president, Josep Sàez, ha explicar que "és un dia especial per a mi com a president per la tornada d'un dels millors jugadors nacionals dels últims anys que, a més, ens ho ha posat molt fàcil per tornar". Per a ell, amb el jugador "reunim experiència i saber fer i també perseverança i sacrifici, dues característiques que l'han acompanyat en la seva carrera i que va adquirir quan era a Manresa" en l'altra etapa.

També ha intervingut el director general de Baxi, Jordi Mestres, que ha confirmat que segueix el patrocini una temporada més per una xifra que ha definit de "molt superior" als 300.000 euros que s'especulava i que espera que la relació d'allargui en una segona etapa més enllà dels tres anys que es compliran. Mestres també s'ha mostrat satisfet del retorn "d'una llegenda a casa, que aportarà al club més que en la part esportiva" i també s'ha congratulat que ,en els dos anys de relació entre empresa i entitat, "s'hagin fet realitat tots els valors de superació que intuïem en el Bàsquet Manresa quan vam signar l'acord.