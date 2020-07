El Baxi té pràcticament lligat l'ala-pivot nord-americà Derek Willis

arxiu particular

Derek Willis (dreta) amb el Ratiopharm Ulm alemany arxiu particular

El Baxi Manresa ha tornat a pescar a Alemanya. I és que el club manresà té pràcticament lligat l'ala-pivot Derek Willis, un 4 nord-americà que ha jugat aquesta darrera temporada al Ratiopharm Ulm a la Bundesliga (BBL), caient a les semifinals de la competició a mans del Ludwigsburg. Format a la Universitat de Kentucky, va jugar posteriorment una lliga d'estiu amb els Detroit Pistons (el 2017 no va ser escollit en el draft de la NBA), abans de fitxar per un altre conjunt de la BBL, el BG74 Göttingen. El que ha estat el seu darrer equip, el Ratiopharm Ulm va jugar la Eurocup. En aquesta competició, Willis va fer un promig de 10,4 punts, 5,4 rebots i 13,1 de valoració. És un bon tirador de tres punts.

Tot i que fonts del club han assanyalat que encara "no està tancat el fitxatge" sembla que el nou destí de Derek Willis serà Manresa, on segurament serà el substitut de William Magarity, malgrat tenir aquest jugador un any més de contracte.