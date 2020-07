El Baxi lliga l'ala-pivot Derek Willis, un altre jugador que arriba de la Bundesliga

arxiu particular

Derek Willis ha jugat aquesta darrera temporada al Ratiopharm Ulm de la lliga alemanya arxiu particular

El Baxi Manresa ha tornat a pescar a Alemanya. I és que el club manresà té pràcticament lligat l'ala-pivot Derek Willis, un 4 nord-americà que ha jugat aquesta dar-rera temporada al Ratiopharm Ulm a la Bundesliga (BBL), un equip que va caure a les semifinals de la competició davant del Ludwigsburg.

Derek Willis es va formar a la Universitat de Kentucky, on va jugar quatre temporades; el 2017 no va ser escollit en el draft de l'NBA però va poder jugar la lliga d'estiu amb els Detroit Pistons, abans de fitxar per un altre conjunt de la BBL, el BG74 Göttingen. El que ha estat el seu darrer equip, el Ratiopharm Ulm, va disputar l'Eurocup aquest darrer curs. En aquesta competició, Willis va fer una mitjana de 10,4 punts, 5,4 rebots i 13,1 de valoració. Té 25 anys, fa 2,06 metres i és un bon tirador de tres punts.

Tot i que fonts del club han assenyalat que encara «no està tancat el fitxatge», sembla que el nou destí de Derek Willis serà Manresa, on segurament serà el substitut de William Magarity, malgrat tenir aquest jugador un any més de contracte amb el club.

Amb Derek Willis, el Baxi va afinant la seva plantilla en espera, encara, d'alguna altra incorporació. Willis s'afegeix a dos jugadors més que arriben al conjunt manresà des d'Alemanya, el pivot nord-americà Scott Eartherton (Löwen Braunschweig), designat millor jugador de la lliga alema-nya passada, i l'escorta nord-americà amb nacionalitat alemanya Makai Mason (Alba Berlín).

Així, pel que fa a la plantilla, Pedro Martínez disposa de Dani Pérez com a base (possiblement torni Dani Garcia); Makai Mason, Rafa Martínez i Guillem Jou com a escortes; l'estonià Janari Joessar i Juanpi Vaulet d'ales; Eulis Báez i Derek Willis, d'ala-pivot; i Scott Eartherton i el lituà Martynas Sajus, de pivots.

El Baxi encara no ha confirmat la destinació de Yankuba Sima i de Jordan Shako, que podria tenir una oferta del San Pablo Burgos de Joan Peñarroya. Pel que fa al base que falta, el club manresà ha fet una oferta per Brandon Taylor del Le Mans francès, però aquest jugador americà és pretès per dos equips més, el Hapoel Tel Aviv i el Stelmet Zielona Gora de Polònia, el club que ha fitxat l'exjugador del Baxi Iffe Ludberg després de rescindir el seu contracte amb l'Isostar Tenerife.