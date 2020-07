El Baxi es queda sense Derek Willis i Sakho marxa al Burgos

El Baxi Manresa s'ha quedat sense l'ala-pivot Derek Willis, un 4 nord-americà que ha jugat aquesta darrera temporada al Ratiopharm Ulm a la Bundesliga (BBL). El club del Nou Congost tenia emparaulat el fitxatge, tal com va informar en el seu compte de Twitter el periodista Òscar Herreros, però finalment el jugador ha optat pel Happy Casa Brindisi, equip de la Serie A italiana.



Paral·lelament, el San Pablo de Burgos ha anunciat la incorporació del pivot Jordan Sakho procedent del Baxi, on no es comptava amb ell de cara a la propera temporada.





PROTAGONISTAS | Jordan Sakho, físico para la pintura del San Pablo Burgos



?? https://t.co/jSoDUyhQNq#SakhoDestinoColiseum ?? pic.twitter.com/m6VW9lBCVR — San Pablo Burgos (@SanPabloBurgos) July 17, 2020

Pedro Martínez disposa de Dani Pérez com a base (possiblement torni Dani Garcia); Makai Mason, Rafa Martínez i Guillem Jou com a escortes; l'estonià Janari Joesaar i Juanpi Vaulet d'ales; Eulis Báez, d'ala-pivot; i Scott Eartherton i el lituà Martynas Sajus, de pivots.El Manresa encara no ha confirmat la destinació de Yankuba Sima. Pel que fa al base que falta, el club manresà ha fet una oferta perdel Le Mans francès, però aquest jugador americà és pretès per dos equips més, el Hapoel Tel Aviv i el Stelmet Zielona Gora de Polònia, el club que ha fitxat l'exjugador del Baxi Iffe Lundberg després de rescindir el seu contracte amb l'Iberostar Tenerife.