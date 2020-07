Dani Garcia serà cedit a un equip de LEB Or

Al trencaclosques que representa cada any haver de configurar la plantilla del Baxi Manresa encara li queden algunes peces per encaixar. A hores d'ara, els esforços se centren en la posició de base i també a lligar el quart jugador de formació necessari per seguir la normativa de l'ACB.

Així, segons fonts del club, aquest quart jugador no serà el mataroní Dani Garcia. En una entrevista a Regió7, Pedro Martínez va recordar que s'estava entrenant, que és propietat del club i que podria quedar-se, però finalment no serà així. El Baxi li busca una tercera cessió consecutiva a un equip de LEB Or. Les dues últimes ha estat a Osca, però l'any passat va estar mesos sense jugar per una greu lesió.

Vistes les coses, el Baxi no descarta quedar-se amb el gironí Yankuba Sima com a cinquè pivot, tot i que també semblava que sortiria. De fet, Rafa Martínez portarà el número 17, que ha estat el seu els últims anys. El santpedorenc, Dani Pérez i Guillem Jou són els únics basquetbolistes de formació que té ara mateix l'equip.

Pel que fa al base, se'n segueix buscant un perquè Brandon Taylor, el desitjat, ja fa dies que va firmar pel Reggio Emilia italià, en una operació dels seus agents semblant a la de Derek Willis.