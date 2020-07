Pau Treviño i Marc Peñarroya entren a la llista de la selecció estatal sub-18

Els jugadors del Baxi Manresa Pau Treviño i Marc Peñarroya han entrat a la llista de quinze jugadors que, entre els propers 1 i 5 d'agost, s'entrenaran a l'Alquería de València. Enguany no podran jugar l'europeu sub-18, com estava previst, però ja es preparen per al mundial de l'any que ve, en la categoria sub-19. A les ordres de Joaquín Prado, la generació de jugadors nascuts el 2002 ja va ser plata en un europeu sub-16.

A part de Treviño i Peñarroya, completen la llista Pablo Sánchez, Jeffry Godspower i Javier Rodríguez (Unicaja), Guillem Ferrando, Alonso Faure i Millán Jiménez (València), Pablo Marín i Kennedy Clement (Betis), Pau Tendero (FC Barcelona), Gerardo Pérez i Alberto Redondo (Herbalife Gran Canària), Sergi Huguet (B The Travel Band Palma) i Adrià Domènech (Joventut)