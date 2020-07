Continua obert el serial per saber quants equips jugaran a l'ACB

La segona jornada de reunions entre l'ACB, la Federació Espa-nyola de Bàsquet (FEB) i el Consell Superior d'Esports (CSD) es va tancar igual que la primera, sense acord per determinar si el Delteco Gipuzkoa podrà jugar la temporada vinent la Lliga Endesa. Els donostiarres, que tampoc no van ser presents a la reunió d'ahir, intenten fer valer els seus drets i ascendir tot i que en l'última assemblea de l'ACB, dijous passat, aquesta petició va ser desestimada per 17 vots en contra i un a favor. Per desencallar la situació, l'ACB hauria ofert un estímul econòmic a l'equip que quedi segon classificat la temporada vinent a la LEB Or perquè renunciï a pujar i, d'aquesta manera, només ascendeixi el campió. Aquesta fórmula va ser rebutjada tant pel CSD com per la FEB. S'espera una altra reunió per a avui.