El Gipuzkoa haurà d'anar finalment als tribunals si vol ser admès a l'ACB

El Delteco Gipuzkoa haurà d'esgotar la via judicial si vol ser admès a l'ACB. La tercera i última reunió d'ahir entre la patronal dels clubs, la Federació Espanyola de Bàsquet i el Consell Superior d'Esports, que feia de mediador, va tornar a acabar sense acord. L'ACB ja havia negat la setmana passada l'accés dels bascos a la lliga en una assemblea en què van ser rebutjats per 17 vots a 1.

El motiu és que els associats no volen una lliga de dinou equips, a la qual s'arribaria en no haver-hi hagut descensos. En les converses d'aquesta setmana ha arribat a oferir diners al GBC per quedar-se a la LEB Or i ha argumentat defectes de forma en la presentació de la documentació a la lliga, fet que ha negat el president del club, Nacho Núñez.

Davant d'això, el GBC haurà de decidir si comença a configurar un equip per a la LEB i, de passada, reclama la suspensió cautelar de la lliga ACB fins que es resolgui el seu cas en seu judicial com va passar amb l'Obradoiro.