La plantilla del Baxi s'apunta a l''small ball'

Els centímetres costen diners». La frase la va pronunciar Pedro Martínez en una entrevista que Regió7 va publicar el 15 de juny passat. Era la resposta al dubte sobre si el pivot fitxat dies enrere, i que ha de ser la referència interior de l'equip, Scott Eatherton, no era una mica baix amb els seus 2,06 metres. El tècnic barceloní explicava que, possiblement, si fos més alt el Manresa no hi hauria pogut aspirar. De fet, amb Eatherton es perden dos centímetres respecte de l'home que ocupava la seva posició fins a l'aturada de la lliga, David Kravish, i es consolida una tendència dels últims anys al club.

Perquè quan només falta un moviment per confirmar-se, l'arribada més que previsible, publicada fins i tot per alguns mitjans com el portal Eurobasket, de Seth Hinrichs en substitució de Will Magarity, el Baxi 2020-21 perd alçada, sobretot a l'interior, respecte de l'any passat. I encara arregla la situació el fet que al final s'hagi quedat Yankuba Sima com a cinquè pivot, amb els seus 211 centímetres.



Baixada important

Perquè en la resta de llocs de pivots, en general, hi ha hagut descens d'envergadura. No és el cas de Martynas Sajus, que fa 2,08 pels 2,07 de Jordan Sakho, però sí, i clarament, amb el canvi dels 2,01 de Hinrichs pels 2,11 de Magarity. Tots dos actuen en la mateixa posició, però el suec solia ajudar molt en intimidació, amb taps, sobretot, i amb braços llargs per interceptar línies de passada.

Llavors cal afegir-hi el cas comentat d'Eatherton. Si Kravish ja patia contra algunes torres de la lliga, el nou nord-americà ho pot fer més. Com a comparativa, l'any passat hi havia Luka Mitrovic, que fa la mateixa alçada, 2,06, però que actuava de quatre.

L'altre descens d'alçada el marca Makai Mason. El nou escorta només fa 1,85 metres. És fins i tot més baix que els bases, Jonathan Tabu (1,90) i Dani Pérez (1,88), la qual cosa pot suposar un inconvenient a l'hora de defensar directors de joc o escortes contraris que cada cop són més alts i forts. Fins i tot, en atac, és vuit centímetres més baix que Ryan Toolson, el jugador al qual ve a substituir. També hi ha hagut una pèrdua mínima en la posició de tres, ja que Janari Joesaar és dos centímetres més baix que Pere Tomàs.



Progressió descendent

Amb totes aquestes dades, el Baxi té la tercera mitjana d'alçada més baixa de la lliga. De fet, algunes dades actuals són enganyoses, ja que el Betis lidera la classificació perquè encara li falta per tancar gairebé tota la seva bateria d'exteriors, que faran baixar la mitjana. Sorprèn l'últim lloc del Gran Canària, però fitxar un pivot com Wiley (2,02) en el lloc de Bourousis (2,14) suposa aquests descensos, a part d'haver deixat escapar els 2,01 d'Oriol Paulí a l'Andorra.

Al Manresa, la mitjana actual és la més baixa dels últims anys descomptant la temporada de la LEB Or, en què no cal tanta envergadura dels jugadors per destacar, com demostra el fet que Jordi Trias hi jugués de cinc. Caldrà que Pedro Martínez, amb el seu típic joc de passar molt la pilota, trobi solucions, potser un small ball en moltes ocasions, per minimitzar la diferència de diners, traduïts a la pista en centímetres.