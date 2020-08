El Baxi obre la pretemporada amb les pertinents revisions mèdiques

Set setmanes seran les que tindrà de preparació el Baxi Manresa abans del seu debut en la lliga Endesa, el 19 o el 20 de setembre, contra un rival encara per decidir. De fet, avui dilluns s'han completat les proves físiques i revisions mèdiques al Cimetir, a una plantilla que presenta força novetats respecte a la passada temporada, accidentada per l'aturada obligada per la crisi del coronavirus.



Durant els darrers dies, els jugadors que ja eren a Manresa han començat a fer-se la revisió i les proves d'esforç per tal de poder fer-ho amb la major seguretat i seguint els protocols necessaris. Rafa Martínez, Guillem Jou, Dani Pérez, Yankuba Sima, Juampi Vaulet i els jugadors vinculats ja han passat per les mans dels professionals, i avui ho han fet els qui han arribat el cap de setmana com el cas de Jonathan Tabu, Martynas Sajus, Janari Joesaar i Eulis Báez. Els jugadors tindran la primera sessió d'entrenament aquesta tarda.



Així, Pedro Martínez compta amb sis cares noves, que podrien ser set: Jonathan Tabu (Le Porthel), Makai Mason (Alba Berlín), Rafa Martínez (Bilbao Basket), Janari Joesaar (Kalev Cramo), Scott Eatherton (Lowen Braunschweig) i Martynas Sajus (Lietkabelis). El setè podria ser el pivot Seth Hinrichs (Ratiopharm Ulm) que podria entrar en el lloc de William Magarity. Repeteixen, Guillem Jou, Yankuba Sima, Juanpi Vaulet, Dani Pérez i Eulis Báez.

El conveni de col·laboració

D'acord amb el conveni existent entre les dues entitats, la Fundació Althaia és la institució que assumeix la responsabilitat dels serveis mèdics del Bàsquet Manresa, inclòs el primer equip. La Dra. Griselda Sirvent és la metgessa que lidera l'equip mèdic i assistencial durant la temporada 2020-2021 del primer equip.



El conveni de col·laboració inclou serveis destacats com les revisions medico esportives dels jugadors del primer equip, el seguiment de lesions durant la temporada o les revisions a l'equip base a uns preus especials.