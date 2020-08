El Baxi fa oficial el fitxatge del nord-americà Seth Hinrichs

El Baxi Manresa dona per tancada la seva plantilla amb l'oficialitat del fitxatge de l'ala-pivot nord-americà Seth Hinrichs (ocuparà la plaça que quedava d'extracomunitari=. Es tracta d'un jugador polivalent de 2,03 m i 27 anys que arriba també de la lliga alemanya, del Ratiopharm Ulm, com els seus companys Scott Eatherton ( Löwen Braunschweig) i Makai Mason (Alba Berlín). Hinrichs destaca per la seva versatilitat i per la seva lluita sota la cistella i que pot reforçar el joc interior del conjunt manresà; també té una bona visió del joc. La temporada passada, Seth Hinrichs, setena incorporació del Baxi, va fer una mitjana de 6,7 punts per partit i va capturar 4,9 rebots.Té experiència en competicions europees com ara l'EuroCup.Amb Seth Hinrichs es dona per confirmada la baixa de William Magarity.

Seth Hinrichs (nascut el 24 de març del 1993 a Clara City, Minnesota, USA) s'incorpora aquest estiu al BAXI Manresa, després de jugar a Portugal i Alemanya, oon va aconseguir l'ascens amb el Rasta Vechta la temporada 2017-18. Es va formar a la Universitat de Lafayette, abans de començar la seva aventura europea.