El Gipuzkoa és admès a l'ACB, i una lliga de 19 equips implicarà fins a tres descensos

Amb una escarida nota de premsa, l'Associació de Clubs de Bàsquet (ACB) ha fet pública l'admissió del Gipuzkoa Basket a la Lliga Endesa 2020-21; això fa que la temporada vinent siguin 19 els equips que disputin la competició en lloc dels 18 habituals.

Tot i que no descarta presentar un recurs, l'ACB s'ha vist obligada a acceptar l'ascens dels bascos, ja que ha prevalgut un conveni que hi ha firmat amb la Federació Espanyola de Bàsquet (ratificat per un jutge a Barcelona), respecte al qual els dos millors classificats de la LEB OR han de poder pujar de categoria (l'altre club mereixedor de l'ascens aquesta temporada, el Valladolid, hi ha renunciat). Cal recordar que la mediació del Consejo Superior de Deportes entre l'ACB i la Federació Espanyola no va donar els seus fruits.

La nota de l'Associació diu: «L'ACB ha cursat invitació al Donosti Gipuzkoa Basket perquè ingressi a l'ACB la temporada 2020-21 en compliment al que disposa la resolució dictada pel Jutjat de Primera Instància número 38 de Barcelona, sense perjudici del dret que assisteix l'Associació a oposar-se a les mesures cautelars».





El cava per a més endavant



El president del Gipuzcoa Bàsket, Ignacio Núñez, en declaracions al Diario Vasco, ha assenyalat que ja som «dins de l'ACB, però el darrer paràgraf de la nota de l'Associació de Clubs ens fa ser cauts». Ara mateix sembla que només un jutge, si l'organisme que dirigeix Antonio Martín insisteix en la via judicial, pot arrabassar el somni a l'entitat basca.

El fet que ja hi hagi una resolució judicial no objecte de recurs favorable a l'ascens, i la dificultat per a l'ACB d'agilitzar els tràmits a l'agost, permeten ser optimistes, estima Núñez. A més, la directiva del Gipuzkoa Basket té els deures fets, amb els tràmits administratius i econòmics que exigeix la patronal complerts i correctes.

L'ACB havia manifestat el seu interès de no ampliar la Lliga Endesa. Fins i tot, en la darrera assemblea es va votar l'acceptació del Gipuzcoa i la votació va ser clarament per al no, amb 17 vots (1 a favor, del Fuenlabrada). Com que aquesta temporada passada no hi ha hagut descensos per la crisi del coronavirus (haurien baixat, per classificació, l'Estudiantes i el Fuenlabrada), sembla inevitable augmentar la competició amb les esmentats 19 equips i per tant, 36 jornades, i en cadascuna descansa un equip. Per tal de recuperar la lliga de 18 equips, sembla clar que la campanya que ve, els descensos seran per a tres equips. Això pot posar més pressió al Baxi Manresa tot i que el repte dels de Pedro Martínez és situar-se en posicions més còmodes a la classificació.

Els clubs que representen l'ACB sempre s'han mostrat reticents a una lliga tan llarga. Fins i tot, els grans equips, sobretot els que juguen l'Eurolliga, han pressionat molts cops fins i tot per baixar dels 18. I és que les competicions europees ocupen molt temps i l'acumulació de partits és molt gran. Pel que fa a la resta de conjunts, els de la part mitjana-baixa, lògicament tampoc tenen interès en un ascens més perquè d'aquesta manera, amb tres descensos, pot perillar més la seva situació.