El Baxi Manresa s'estrena amb una victòria contra l'UCAM Múrcia (90-76)

El Baxi Manresa 2020-21 ha debutat aquest dijous al vespre amb una victòria davant de l'UCAM Múrcia per 90-76, en un matx disputat a Lleida a porta tancada i que ha permès veure unes primeres pinzellades de com jugarà l'equip de Pedro Martínez: atacs ràpids i intensitat sota les anelles per començar la seva manca de centímetres.



El Múrcia ha manat durant el primer període amb un Lima dominador a la pintura (20-22), però amb els triples de Rafa Martínez (3 de 3 al descans) i els 12 punts de Hinrich, els bagencs han començat a gaudir dels seus primers avantatges tot i arribar a la mitja part un a sota (44-45).



Ha estat en la represa quan el Baxi ha posat una marxa més. L'exmanresa Jordan Davis ha embolicat l'atac dels murcians, que tampoc han tingut encert sota les anelles. I una penetració de Mason llançavan els bagencs 16 punts amunt (68-52).



Tanmateix, no estava tot decidit i en els primers minuts del darrer quart l'equip entrenat per Sito Alonso ha anotat vuit punts consecutius en mig d'un parcial que ha deixat els dos equips separats per només cinc punts (72-67). Ha estat un parèntesi que Baxi ha tancat amb un nou esprint liderat per Mason. Al final, victòria per 14 punts.





???? Primer partit acabat!

?? Seguim amb la pretemporada! pic.twitter.com/uaF5HQMqJV — BAXI Manresa (@BasquetManresa) August 27, 2020