El Baxi començarà la lliga a la pista de l'Estudiantes, com fa dues temporades

El Baxi Manresa iniciarà la Lliga Endesa 2020-21 a la pista del Movistar Estudiantes, igual que va passar ara fa dues temporades, en l'etapa de Joan Peñarroya a la banqueta. En aquell partit, un bàsquet d'Alex Renfroe, ara al Burgos, va permetre el triomf bagenc per 77-79 i va propulsar el seu equip cap a un bon inici de campanya. El calendari de la lliga ha estat fet públic aquest dimecres per l'ACB i, després del duel contra els madrilenys, el Baxi en tindrà dos de seguits a casa en només 24 hores, contra el Monbus Obradoiro i davant del València de Jaume Ponsarnau. El calendari complet de la lliga el podeu trobar AQUÍ.



Un dels atractius d'aquest calendari, sobretot per als abonats del Baxi, consistia en veure quan visitarien el Nou Congost els equips considerats més atractius pels aficionats. El fet que al començament no hi pugui haver públic al pavelló feia témer perquè aquesta juguessin al Congost en les dates més properes a l'inici. Els dos grans del bàsquet estatal, el Barça i el Reial Madrid, ho faran ja entrat el 2021. Els blaugrana ho faran durant la primera volta, el 10 de gener, i el Madrid, el 28 de març. Per la seva banda, l'actual campió de lliga, el TD Systems Baskonia, ho farà en la jornada final del campionat, el 16 de maig.En canvi, el València, l'altre equip de l'Eurolliga, és el segon visitant manresà i, per tant, ho farà amb un pavelló buit. Fa tota la cara que passi el mateix amb el MoraBanc Andorra d'Ibon Navarro, el 10 d'octubre. El Joventut també jugarà a Manresa durant aquest 2020, en el seu cas, el 13 de desembre. En canvi, el San Pablo Burgos de Joan Peñarroya serà al pavelló bagenc el 30 de gener, amb la qual cosa l'egarenc podria rebre el reconeixement de l'afició que no li va poder donar la temporada passada per la suspensió de la lliga regular. Un altre entrenador conegut, Diego Ocampo, el de l'ascens des de la LEB Or el 2018, serà al Congost amb el Casademont Saragossa el 16 d'abril.El Baxi també disposarà de dues jornades de descans. La primera, enmig del pont de desembre, el 6 d'aquell mes. La segona, molt al final, en la penúltima jornada, just després de visitar el Delteco Gipuzkoa de Pere Tomàs.