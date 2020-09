El Baxi paga una migdiada massa llarga

Els diumenges a la tarda, per als que no treballen, és una bona hora per fer la migdiada, i a l'estiu, encara que ja s'acabi, més. Això devien pensar ahir els habitualment intensos jugadors del Baxi Manresa, que van caure derrotats en el partit pel tercer lloc de la Lliga Catalana per culpa d'uns primers deu minuts indolents en defensa, dels quals ja no es van poder recuperar.

El Baxi, que no podem oblidar que, més enllà d'emocions fora de lloc per algunes victòries de pretemporada, es troba en fase d'acoblament de peces, va rebre ahir l'avís que qualsevol baixada de revolucions serà convenientment castigada pels adversaris. Ahir ho va fer un Joventut que també va tenir alts i baixos, que estrena la llista de triomfs des que va tornar a les pistes i que tornarà a enfrontar-se als bagencs dissabte, en un altre amistós de preparació.

Cap intensitat al darrere



El primer quart del Baxi va ser el pitjor de la pretemporada. La falta d'intensitat defensiva va permetre que el Joventut aconseguís 32 punts en deu minuts, molts dels quals dins de la zona gràcies a portes enrere o a safates sense oposició. Tot i que els manresans van mantenir força el tipus en atac, amb vint punts al seu caseller, a darrere eren massa tous i permetien els jugadors verd-i-negres anotar amb facilitat.

Un exemple d'aquesta falta d'intensitat bé donat per l'arrencada de Scott Eatherton. El nord-americà ja va tenir problemes amb les faltes divendres contra el Barça i ahir, quan havia començat molt bé ofensivament, amb un bàsquet i un triple, va haver d'anar a la banqueta als dos minuts i mig per culpa de dues faltes molt evitables, principalment la segona, sobre Tomic.

El Joventut va tenir dues peces claus en aquests primers minuts. Xabi López-Aróstegui i Arturs Zagars van anotar set punts cadascun, catorze dels setze primers del seu equip, i el basc va assistir per l'altra cistella, un ganxo fàcil de Tomic. A l'altra banda, després del 5-5 i de la sortida d'Eatherton, es va fer de nit. Pedro Martínez va haver de demanar temps mort amb 7-16, però la resposta dels seus va ser encaixar un triple de Brodzianski que situava els dotze punts d'avantatge per als badalonins (7-19).

L'entrada de Tabu va anar molt bé al Baxi. El base belga va prendre la responsabilitat i va anotar cinc punts seguits, un total de set en el quart. Però a l'altra banda, l'entrada del suec Birgander feia un estrip a la zona i, a més, en una altra desatenció de Mason, Pau Ribas posava el 20-32 al primer descans.

Millor en defensa, res en atac



El segon quart va ser molt diferent. El Baxi s'hi va posar a darrere i només va permetre 13 punts del rival. El problema, aquí, és que en va anotar dotze, i encara gràcies d'un triple final de Jou en una pilota perduda del Joventut. Als badalonins només els van caldre dues faltes per controlar el seu adversari. Els canvis de Pedro Martínez van reforçar l'equip a darrere, però els bagencs van completar un 2 de 10 en triples que els va llastar. El Joventut no és que ho fes gaire bé, però en va tenir prou per ampliar d'un punt l'avantatge mentre a l'altra banda Vaulet i Hinrichs es feien un tip d'errar bones accions a sota la cistella. Amb Mason i Rafa perduts, Eatherton va entrar de nou, però va cometre la tercera falta. Com a mínim, amb el 32-45 i amb més interès en defensa, encara hi havia partit per a la segona meitat de l'enfrontament.

Moltes oportunitats perdudes

En el tercer quart el Baxi va tenir la gran oportunitat d'aspirar a guanyar el partit. El Joventut va seguir poc eficaç en atac, tot i un ganxo inicial de Tomic que situava quinze punts (32-47, a un de la màxima diferència de setze de la primera meitat) i els manresans van trobar Eatherton. L'expivot del Braunschweig va jugar els seus millors minuts en atac amb la camiseta vermella, amb cinc punts seguits. Mason, també amb un triple i un bàsquet, es va afegir a la causa i va escurçar el desavantatge a cinc punts (42-47). Fins i tot Eatherton i Tabu van disposar de triples alliberats per situar la distància a dos punts i fer entrar encara més nervis a un ja de per si nerviós conjunt de Carles Duran. Però van fallar i la diferència en el joc interior es va fer massa gran. Tomic, sense oposició física, va forçar la quarta del mateix Eatherton, que va marxar a la banqueta, reservat pel tècnic i Pau Ribas va començar a fer pujar de nou la diferència, ampliada del tot amb un triple de Ferran Bassas (49-58). Dani Pérez va donar la rèplica acostant el resultat a vuit punts (54-62), però un molt bon Brodziansky, que ja crucificava sempre el Baxi amb l'Obradoiro i ahir ho va fer amb la Penya, li va donar rèplica en un tercer quart reblat per un bàsquet de Joesaar, que sembla que ja es troba més recuperat dels suposats problemes físics que tenia.



Massa lluny per intentar-ho

Amb nou punts de dèficit (56-65), el Baxi encara tenia possibilitats, però el més a prop que va estar va ser a vuit punts (60-68, amb un 2+1 de Sima, que va errar el tir lliure). El Joventut va tornar a trobar l'encert en la direcció del molt prometedor base letó Arturs Zagars i el latifundi a la zona que necessita Ante Tomic per fer els seus moviments d'alta escola, lents però eficaços quan no té oposició. La diferència va arribar a créixer a quinze punts (75-90, amb el carrusel de canvis finals en què no va entrar un Rafa Martínez que no va jugar en tota la segona meitat), reduïts mínimament al final. El Baxi marxa de la Lliga Catalana amb dues derrotes diferents de les quals caldrà treure'n encertades conclusions.