Inquietud entre els abonats del Baxi per si es retornen els diners dels partits als quals no podran assistir

La inquietud entre els abonats del Baxi Manresa ha anat creixent els darrers dies. El fet que ja sigui segur que els primers partits de la competició, que poden ser bastants, es disputaran sense públic ha fet que ocupin les xarxes socials de missatges d'incertesa sobre què farà el club, que té previst d'explicar-se aquest dijous a partir de les cinc de la tarda a través de l'Instragram Live del Baxi, amb els abonaments que ja ha cobrat en la seva integritat. Segons van dir fonts de la mateixa entitat a Regió7, dos terços dels més de 3.000 de la temporada anterior, interrompuda per la pandèmia, ja haurien passat per caixa.

Tot i que el club no ha fet cap comunicació oficial, alguns abonats sí que han explicat que els han informat a les oficines sobre quins passos se seguiran. Segons aquestes fonts, a partir del primer partit de lliga a casa, dijous, dia 24, contra l'Obradoiro, ja no s'acceptaria tramitar més abonaments i també s'hauria de veure si es tornen o com es tornen els diners dels partits sense afició. També ha creat inquietud una suposada clàusula del contracte d'abonament que diu que no es tornaran els diners si la força de causa major ve derivada de la covid-19.

El Baxi va presentar la campanya d'abonats el juny passat, en plena fase de desescalada, quan els casos de coronavirus baixaven i semblava que seria possible començar l'ACB amb una part de l'aforament ple. Per això es van començar a renovar els abonaments i a fer-se'n de nous, però l'evolució de la pandèmia va anar a l'inrevés i per això ara no només el Baxi, sinó tots els altres clubs de l'ACB, es troben amb els abonamens venuts i sense poder oferir el producte als socis. L'ACB tampoc no ha informat de si les entitats afectades, totes, rebran alguna compensació econòmica si han de tornar imports dels carnets.