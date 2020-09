El Baxi aturarà els abonaments el dia 30 i compensarà els socis durant tres temporades

El Baxi Manresa ha posat aquest dijous data límit als nous abonaments per a aquesta temporada i ha informat d'un retorn diferit en els propers anys dels diners que han pagat els socis per la seva localitat d'enguany i que no puguin aprofitar. El president del club, Josep Sàez, ho ha explicat en una compareixença que ha explicat que ha estat aquest dijous perquè «és l'endemà que se sabés segur que la lliga començarà sense públic».

Sàez ha volgut fer un preàmbul en recordar que els diners dels abonaments «no només han de servir com a dret per poder veure els partits, sinó també com una mostra de suport que els socis ens fan perquè aquest projecte, que fa més de cinquanta anys que dura, pugui seguir endavant en el temps». Per aquest motiu, ha explicat que el consell d'administració ha pres dues mesures per tal de mirar de pal·liar el problema de la no assistència la pavelló sense desquadrar el pressupost, que depèn dels abonaments, les entrades i els col·laboradors en un 30%.

Dues mesures destacades

La primera mesura és tancar el termini d'admissió de nous abonaments fins al proper 30 de setembre. El motiu és «per premiar la fidelitat de qui ha confiat en nosaltres i que després no es facin socis quan ja puguin entrar al pavelló i passin a davant de qui ens ha donat suport des de l'inici». Per aquest motiu, «quan es pugui tornar a entrar al pavelló, que no sabem quan serà, els abonats tindran prioritat i per a la resta, es podran comprar entrades de partit». Sàez ha explicat que han renovat el seu abonament uns 1.500 socis dels 3.500 de la temporada passada, poc més del 40%.

El punt més calent era el de la compensació pels partits als quals els abonats no podran assistir. La fórmula que ha utilitzat el club ha estat que «el 50% dels diners de cada partit en què no hi pugui haver públic es descomptaran proporcionalment dels carnets de les tres properes temporades». Per posar el seu mateix exemple, si cal tornar el 30% de l'abonament als socis d'aquesta temporada, es farà un descompte del 10% en el carnet de cadascun dels tres propers anys. Aquesta mesura és deguda a que «per mantenir viu el projecte, no podem renunciar a aquests diners, però al mateix temps havíem d'idear una manera per compensar els abonats».

Sàez ha recordat que «en el moment en què vam anunciar la campanya, el juny passat, pensàvem que potser podríem fer entrar el 30% de les persones al pavelló, però ara hem sabut que no és possible i tampoc no sabem quan durarà» la situació. També ha explicatque «si algun abonat, que esperem que siguin pocs, no hi estan d'acord, els atendrem a les oficines. De la mateixa manera, si n'hi ha que no volen que els tornem els diners en els propers anys com a mostra de suport al club, els ho agrairem».

També ha intervingut el vicepresident esportiu, Fèlix Salido, que ha aclarit que s'intentarà que les divuit entrades a les quals té dret cada abonat per a aquesta temporada es puguin fer servir al més aviat possible. Així, «si algun soci vol venir acompanyat per més persones en algun partit d'aquesta temporada, ho pot fer, si és possible, i gastarà un dels partits als quals té dret i que llavors on se li descomptarien de l'abonament de propers anys». També es mantenen les cinc entrades gratuïtes a les quals té dret cada abonat per temporada, que s'acumularien per als propers anys si no es poden gastar».

Un credit ICO

Sàez també ha explicat que «per primera vegada» des que ell és president, o sigui, des del 2017, el club ha hagut de demanar un crèdit «de no gaire valor» a l'ICO (Institut de Crèdit Oficial) per aturar el cop que va significar que es parés la lliga passada i que no pugui entrar públic en aquesta, a part dels diners gastats en mesures de seguretat addicionals. El president ha recordat que, per ara, l'ACB «no ha comunicat que hi hagi ajuts als clubs, tot i que també cal tenir en compte que ha estat molt ocupada preservant el suport dels dos patrocinadors oficials, Movistar i Endesa.