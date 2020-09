El Baxi arrenca amb una victòria d'ofici en els últims minuts (84-88)

Com va passar fa dos anys, el Baxi Manresa ha iniciat la Lliga Endesa amb una victòria a la pista del Movistar Estudiantes (84-88) en un partit que s'ha decidit en el tram final. No ha fet falta un bàsquet en l'últim segon com el de Renfroe, però segur que serà recordada l'acció del pivot Sajus, amb un tir lliure anotat i un rebot en atac i dos punts que han estat cabdals per a la resolució final.

Bona defensa i encert

El Baxi ha començat el partit amb una gran activitat defensiva, la qual cosa li ha permet mantenir l'Estudiantes amb dos punts a l'inici i avançar-se amb un 2-7 després d'un robatori de Vaulet. Els locals han reaccionat amb un bàsquet d'Arteaga i un triple de Cvetkovic, però Rafa Martínez anotava el seu segon tir de tres i posava el 7-10. L'Estudiantes ha intentat buscar la zona per trobar el seu avantatge, però no comptava amb l'encert en el tir del seu rival. Dos triples consecutius, de Rafa (el tercer sense errada) i de Tabu establia una màxima diferència de set punts (13-20) aprofitant als cinc tirs lliures fallats pels locals.

El partit s'ha encallat tot seguit i cap dels dos equips no encertaven en atac. El Baxi seguia aplicat en defensa, tot i un triple miraculós de Roberson, respost per un bon Tabu (16-23). La màxima diferència creixia fins al 16-25, escurçat al 18-25 per Delgado.

Cvetkovic i les faltes fan mal

Un parell de pilotes perdudes i tirs oberts errats pel Baxi a l'inici del segon quart ha permès a l'Estudiantes situar-se a tres punts (22-25). Mason ha trencat la sequera amb una safata important. Jou tornava a disparar la diferència fins als sis punts amb un triple, però Eatherton es carregava amb tres faltes, un dèficit que ha de millorar urgentment.

El problema en el segon quart del Baxi era el seu exbase Cvetkovic. Dos triples seguits del serbi i dos tirs lliures el deixaven amb dotze punts i evitaven una escapada (31-33). Dani Pérez no el podia aturar. Sajus disposava de tirs lliures i només n'anotava un cada cop i Rafa ha tornat per ficar el seu quart triple (31-38). Però Giedraitis responia de la mateixa manera i el seguit d'errors finals dels dos equips ha acabat amb un 37-40 que sembla curt pels mèrits del Baxi.

Jou sosté el Baxi



Tot i que Brown ha empatat el partit en la primera jugada del tercer període, Eatherton ha encadenat bons minuts en què ha carregat de faltes els locals i ha anotat quatre tirs lliures (40-44). Però ha tornat Cvetkovic, i entre ell i Giedraitis han donat el primer avantatge al seu equip (46-44). En el pitjor moment ha sorgit un Guillem Jou molt encertat, amb el seu segon triple i amb un contraatac que han tornat a donar aire al seu equip (48-51). Era el moment de l'encert, reblat per un triple d'Avramovic i un nou empat en el marcador.



Novament el capità, Jou, amb un 2+1 i un contraatac, sorgia per aportar llum a la foscor i donar aire al seu equip (51-55). Les segones opcions i els rebots d'atac també permetien al Baxi situar-se amb cinc punts d'avantatge (55-60), però un triple de Roberson i una errada i la quarta falta de Dani Pérez projectaven l'Estudiantes per tornar a empatar a 60 punts i a marxar a l'últim descans amb avantatge després d'un bàsquet de Delgado (62-61).

Recuperació, cap fred i rebots d'atac



El quart final ha començat amb una nova falta absurda d'Eatherton, la quarta, i unes passes d'ell mateix. Una pèrdua de Tabu donava el 64-61 a Avramovic. En aquests moments, Báez mantenia l'equip buscant faltes, però fallava un tir lliure i cometia una antiesportiva per desesperació.



Per sort, després del 66-62, un triple de Tabu tornava a ficar el Baxi en el partit i tres tirs lliures de Mason el tornava a avançar (66-68, a 7.30). Giedraitis empatava un minut més tard i, a més, en la següent jugada provocava l'eliminació d'Eatherton en el bloqueig. Novament absurda. Per acabar-ho d'adobar, un nou triple de Giedraitis capgirava el resultat (71-68).



Un nou rebot d'atac de Mason li atorgava un 2+1 i li permetia empatar una altra vegada, a 71.Però arribarien mals moments amb dues pèrdues de Tabu que permetien a Giedraitis, un altre cop, i a Jackson posar el 76-71. El Baxi s'encomanava a Báez (76-73) i encara faltava temps perquè Mason empatés amb un triple (76-76 a 2.40), Dani Pérez capgirés el marcador i Jou arrenqués una falta per posar el 76-80. Parcial de 0-9 a 1.57. Tot seguit, Avramovic anotava dos tirs lliures (78-80) per una falta massa ràpida de Mason, però Báez dominava Brown i feia una mitja volta d'acadèmia (78-82) resposta per Víctor Arteaga tot seguit. Lamentablement, Sajus cometia una falta en atac massa clara a un minut per al final que els col·legiats convertien en dos punts per considerar que no hi havia possessió de ningú. Avramovic tornava a empatar a 82.



En el següent atac, Cvetkovic ha comès falta sobre el lituà, que l'ha convertit en jugada de tres amb un rebot en atac. Djurisic ha fallat el triple posterior a 21 segons amb 82-85. El Baxi no ha tancat el rebot i Jackson ha tingut un tir per empatar, però l'ha errat i Báez ha capturat el rebot i ha rebut falta. El dominicà només n'ha encertat un i Arteaga ha recollit una safata d'Avramovic per reduir la distància a dos punts (84-86), a 9,1 segons per al final.

El Baxi ha estat llest i ha buscat un superespecialista com Rafa Martínez, que ha rebut falta i ha anotat els tirs lliures (84-88) a 7,5 segons. El triple final d'Avramovic no ha entrat i el rebot de Sajus ha segellat i la victòria bagenca.