Exigent i incert primer dia de curs del Baxi

El primer dia de curs sempre és de nervis, però el del 2020 ha superat tots els límits i a tots els nivells. Si dilluns passat eren els més petits, i els seus pares i familiars propers, els que afrontaven la tornada a les aules amb un punt més elevat o menys d'intranquil·litat, la que ens toca viure en temps de pandèmia, també succeeix el mateix en l'àmbit esportiu.

El Baxi Manresa ha fet els deures en les setmanes prèvies, però no tan sols s'estrena a la pista d'un rival que d'això d'estudiar, pel nom que porta, en sap molt, sinó que abans de començar ha vist com alguns dels divuit companys de classe que tindrà fins al proper maig no hi han pogut assistir. Els casos de coronavirus, almenys en el primer tram de la lliga, poden condicionar molt els partits i les posicions a la classificació i, per això, caldrà calmar-se des de l'inici.

Els homes de Pedro Martínez, com a mínim, arriben a la primera cita amb tots els elements a punt i amb el convenciment que sent aplicats podran fer una bona temporada. Però com ja ha comentat el seu entrenador, el nivell de la lliga sembla que ha pujat i el primer exemple el tindrà en l'equip que anava últim quan tot es va aturar, el març.

L'estat anímic

Pedro Martínez ja va explicar en la prèvia que, en termes generals, «guanyar o no el primer partit tampoc no és tan transcendental, ja que hem de jugar 36 partits i, en termes numèrics, no és decisiu, però sí que seria important fer-ho des del punt de vista anímic. Començar gua-nyant és important quan sigui, però des del punt de vista de la confiança, té força importància».

El Baxi arriba al duel una setmana i un dia després de l'últim partit, en el qual va guanyar per 93-89 el Joventut. Els bagencs van superar els tres partits amistosos i van caure en els dos de la Lliga Catalana. El seu entrenador valora la fase de preparació com a «molt positiva. Els nois han treballat molt i s'hi han esforçat. Evidentment, disposem d'alguns jugadors que venen d'un altre bàsquet i els està costant una mica més adaptar-se, però la mentalitat és bona i tot comença per aquí».

Continuïtat i renovació

L'Estudiantes d'aquesta temporada, que en la fase prèvia només ha guanyat un dels set partits disputats, l'últim davant de l'UCAM Múrcia, és un compendi de continuïtat de la formació que hi havia quan es va aturar tot i d'alguns reforços molt aprofitables. Pedro Martínez recorda que «mantenen jugadors que van acabar a un nivell molt alt, com Avramovic, Edwin Jackson i Arteaga i n'han fitxat d'altres amb molt perill com Brown, Roberson i Cvetkovic, a qui coneixem bé».

L'equip madrileny va rellevar el tècnic el mes de gener. Va confiar en el jove de 35 anys Javier Zamora, amb molt èxit en els equips de formació del club, que va rellevar el serbi Aleksandar Dzikic. Tot i que amb Zamora l'Estudiantes va perdre els quatre partits que va poder jugar, es va notar un canvi de mentalitat evident que ara vol traslladar a un any en què l'equip no voldrà patir tant. De moment, comença al gegantí WiZink Center, buit de públic. S'hi haurà d'anar acostumant.