El Baxi acaba caient després de lluitar contra una dinàmica adversa

El Monbus Obradoiro ha repetit la història de la temporada passada i ha guanyat al Nou Congost en el primer partit del Baxi a casa en aquesta lliga. Els gallecs, líders després de la primera jornada, han dominat durant els quaranta minuts, tot i que una reacció final del Baxi, amb empat a dos minuts del final, ha estat a punt de fer capgirar el resultat

Gran efectivitat visitant

L'MVP de la primera jornada, Laurynas Birutis, ha presentat les seves credencials ben aviat amb dos bàsquets consecutius i l'ha seguit el seu compatriota, un altre Laurynas, Beliauskas, amb un triple i un bàsquet de dos que ha situat un clar 2-9 amb una única resposta d'un bàsquet de dos de Dani Pérez. Vaulet ha trencat la mala ratxa amb un contraatac, però l'Obradoiro era qui tenia agafat el ritme del partit i entre un bàsquet de Daum i una falta provocada pel mateix jugador a Hinrichs, amb dos tirs lliures anotats, han situat el 4-13.

Pedro Martínez ha fet entrar Mason per Rafa Martínez i el primer que ha fet el nord-americà, després d'un bàsquet de Dani Pérez, ha estat provocar tres tirs lliures que han escurçat el resultat fins al 8-13, amb un tir lliure fallat. Czerapowicz ha allargat la diferència al 8-15, però el tercer bàsquet de Pérez i un triple d'Eatherton han permès al Baxi acostar-se fins al 13-15.

La defensa manresana havia millorat, però l'Obradoiro seguia recorrent a Birutis i el joc interior, però ara el joc ja era tancat i sense encert per cap de les dues bandes (13-17). El partit, que anava ràpid, ha vist com no s'anotava en dos minuts, fins que ho ha fet Oliver (13-19) i un bàsquet per banda han establert el 15-21 al final del període.

Reacció i estones de gran joc

L'embús ha seguit a l'inici del segon període, amb pilotes perdudes de les dues bandes, fins que han començat a entrar i el duel s'ha tornat elàstic. Perquè tant anotaven els gallecs i s'escapaven amb bàsquets d'Oliver i Robertson, aquest de tres (23-28), com reaccionaven els locals amb contraatacs de Báez i Jou o el quart bàsquet de Dani Pérez (25-28). Un nou bàsquet de Sajus (5 punts per a ell en el quart, obligava a demanar temps mort a Moncho Fernández (27-28).

El Baxi ja era dins del partit i es posava davant per primer cop abans d'una minuts en què els manresans estaven llançats amb bàsquets de Sajus (2), Vaulet i un 2+1 de Hinrichs que posava el 33-28, amb el tir lliure errat.

Els últims minuts han estat frenètics, amb avantatges del Baxi després de bones accions de Hinrichs, i respostes de la bateria de tiradors gallecs. Amb 39-38, Vaulet ha fet una falta a Robertson, que ha anotat els tres tirs lliures (39-41) abans que Dani Pérez veiés com se li sortia de dintre l'últim triple.

Remant contra la marea



L'inici del tercer quart ha estat un desastre. Els dos lituans de l'Obradoiro i Pepe Pozas han establert un parcial de 0-11 en dos minuts i mig i han situat el 39-52. Entre els dos millors del seu equip, Dani Pérez i Sajus han tallat la ratxa, tot i que el mal ja estava fet (43-52) i, a més, Vaulet cometia la quarta falta.