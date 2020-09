Un Congost buit per rebre el primer líder, el Monbus Obradoiro

En condicions normals, el partit d'estrena del Baxi Manresa a casa en la Lliga Endesa d'enguany tindria molts atractius. Tret de l'infame horari de les set de la tarda d'un dijous, perfecte perquè molts seguidors estiguin ocupats treballant i no el puguin seguir, almenys per televisió, el fet que el primer líder de la lliga arribi per jugar contra uns bagencs que també van vèncer en l'estrena hauria d'il·lusionar. Però la pandèmia deixarà la imatge d'un Nou Congost buit, que ja vam poder veure en l'últim amistós de la pretemporada, i això restarà, sens dubte, atractiu a un duel que es preveu molt interessant.

Perquè l'Obradoiro és un equip que va canviant de pell cada temporada, que es fa un tip de descobrir nous talents que després acaben a equips de categoria superior, però que manté la firma del seu tècnic, Moncho Fernández, que compleix la seva onzena temporada a Santiago. Els seus homes van arrencar amb una exhibició diumenge contra el Fuenlabrada i la lliga va descobrir el jove i enorme pivot Laurynas Birutis, MVP de la jornada i que serà una amenaça avui per als manresans.

Més perillosos

Els gallecs ja van vèncer en els dos enfrontaments contra el Baxi la temporada passada. El segon, el del pavelló Fontes do Sar, era amb un Toolson que encara no estava recuperat de la lesió que es va fer el gener i va suposar una bona exhibició dels gallecs. En aquesta temporada han inclòs força variacions. Una d'elles, precisament, s'estrena avui.

Es tracta de Jake Cohen, un ala pivot amb experiència a l'Eurolliga al Maccabi, que no va poder jugar el primer partit perquè havia viatjat a casa per assistir al naixement del seu fill. A principi de setmana va arribar, es va fer la prova PCR, va donar negatiu i avui serà una nova arma per al seu equip.

El tècnic del Baxi, Pedro Martínez, va apuntar a la prèvia que «d'ells hem de prestar atenció a tot. És un equip que juga un gran bàsquet, com és habitual. Han fitxat jugadors que estan molt bé i per a mi tenen millor conjunt que la temporada passada. Tenen perill individual, però destaca el seu joc d'equip, que és molt consistent».

L'entrenador dels manresans va desvetllar que hi ha alguns jugadors en tractament i amb cops, com ara un Yankuba Sima que va acabar masegat el primer dia, però que tots estan a punt per jugar el partit d'avui.

També va parlar de l'excés de faltes del pivot Scott Eatherton en els seus primers partits. Hi va treure ferro en dir que «si les faltes arriben per jugar dur i amb esforç i són intel·ligents, no passa res perquè són part del joc. Seria diferent si fos per posar la maneta, fer malament els bloqueigs o faltes en atac, que no és el cas. De tota manera, tenim molts jugadors a la plantilla i ja es va veure l'altre dia. Si un falta, en surt un altre i intenta mantenir el nivell». El Baxi intentarà que el joc coral de Madrid aflori avui contra un dur rival, ni que ningú l'aplaudeixi en directe.