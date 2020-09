Un parcial final en contra arruïna un bon partit del Baxi (74-82)

El Baxi Manresa s'hi ha esforçat fins al final i ha tornat diverses vegades al partit, però no ha pogut superar una defensa pressionant ordenada per Jaume Ponsarnau sobre Dani Pérez, que ha provocat un parcial de 2-13 quan els locals vencien per 72-67. La precipitació final ha estat fatal en un que els de Pedro Martínez han afrontat amb la baixa de Makai Mason.

Recital ofensiu

L'encert del Baxi Manresa en el tram inicial del partit ha estat diametralment oposat al del partit de dijous i amb un protagonista del tot inesperat. L'estonià Janari Joesaar, que no havia disputat cap minut en els dos primers partits, ha anotat els dos primers que ha intentart, amb la qual cosa el Baxi ha aconseguit un primer avantatge de 8-5, que s'ha mantingut amb un altre llançament de tres punts de Guillem Jou per a l'11-8. Però l'efectivitat manresana a davant no era igual a darrere i, després d'un triple de Derrick Williams i un bàsquet d'Eulis Báez (13-11), set punts seguits de Dulbljevic, amb un triple inclòs, ha suposat el 13-18.

Pedro Martínez ha anat canviant l'equip amb l'entrada d'homes teòricament titulars com Hinrichs o Eatherton, però Sastre feia una altra safata i obligava a demanar temps mort (15-20). L'atac valencià era imparable i, tot i que Eatherton i Vaulet, amb una esmaixada presentaven batalla, San Emeterio posava el 21-29 a 17 segons. Tabu ha reduït la diferència al 23-29 i Hermannsson ha errat l'última acció.

Massa amunt per arribar-hi

El segon quart ha arrencat amb un triple per a cada equip, Vaulet i Hermannsson (26-32), seguit per un altre en transició de Tabu (29-32). Però el València semblava més ben situat en defensa i amb tres cistelles, l'última de Tobey, i un 75% en tirs de dos, ha obligat a demanar temps als locals amb un màxim avantatge al marcador (29-38). Un triple de Vaulet ha aturat l'escapada i, tot i que després Sima ha errat una esmaixada, un nou triple de Báez i dos tirs lliures errats per San Emeterio han deixat el 35-38.

El Baxi ja havia estabilitzat el partit, però li faltava el darrer pas per acabar d'igualar l'enfrontament, llastat per mals atacs i per un triple de Dubljevic, refrendat per un bàsquet de Kalinic (37-43). Un triple d'Eulis Báez encongia el marcador fins al 40-43, però un molt mal final i els punts de Dubljevic, Kalinic i Vives han eixamplat el marcador (40-48).

Gran reacció des de darrere



L'inici del tercer quart ha estat bo per als locals. Dos bàsquets d'Eatherton i de Dani Pérez ha donat la suficient confiança per prémer en defensa i per, després d'un cop de dits de Hinrichs (49-50), perdre l'opció de posar-se per davant i veure com Dubljevic (16 punts) situava el 49-53. Eatherton a anotat tot seguit i el València no trobava encert. El Baxi ha perdut moltes oportunitats, però, finalment, un bàsquet d'Eatherton ha donat avantatge (56-55, a 2,53) i Jaume Ponsarnau ha hagut de demanar temps. Els taronja han trobat San Emeterio amb quatre punts seguits (59-59), però un triple de Báez, després d'un altre de Jou, ha permès al Baxi marxar amb tres punts de diferència, reduïts per una acció de Hermannsson (62-61)

Oportunitat perduda

Els primers minuts del període final han estat molt intensos, de pocs punts i de moltes faltes. El Baxi ha mantingut la davantera amb dos bàsquets seguits de Vaulet (68-65), però potser ha perdut una bona oportunitat per escapar-se. Un contraatac de Báez ha situat cinc punts (72-67), però Ponsarnau ha parat el partit i en un tres i no res, la pressió sobre un Dani Pérez que ja portava nou assistències ha provocat pèrdues de pilota i el 72-73.



La pressió de Vives estava fent mal i San Emeterio ha completat un 0-8 de parcial (72-75) que s'ha convertit en 0-10 amb dos tirs lliures més de Vives. Eulis Báez ha escurçat la diferència i el Baxi ha disposat d'un triple de Joesaar per empatar, però no ho ha aconseguit i en el contraaatac posterior, Kalinic ha situat el 74-80 a 1.54. El Baxi ja anava a contrarellotge, amb dos intents de tres força precipitats de Báez i de Guillem Jou. Aquest, a més, ha anat acompanyat per una falta en atac d'Eulis Báez que ha permès al València anotar dos tirs lliures que gairebé han deixat les coses vistes per a sentència (74-82). El parcial de 2-13 per la defensa visitant ho havia canviat tot i el darrer minuts ja ha sobrat.