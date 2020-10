Buscant el triomf on havia de seguir tot

En aquella llunyana però tan present tercera setmana del mes de març, en què el món es va aturar, un Baxi Manresa que acabava de perdre a casa contra el Betis havia de visitar la sempre calenta pista de l'Unicaja en un enfrontament que podia significar el retorn del fins aleshores lesionat Ryan Toolson. Gairebé set mesos més tard, el mateix pavelló on aquell partit no es va jugar mai acollirà els manresans en condicions molt diferents, a l'inici de la nova competició i amb la intenció de tots dos conjunts d'aconseguir el segon triomf a la lliga en un moment de dinàmiques creuades.

Perquè l'Unicaja, un conjunt que torna a ser entrenat per Luis Casimiro i amb una plantilla molt similar a la que va acabar la lliga passada, va iniciar el curs amb dues derrotes però sembla que ho ha arreglat amb dos triomfs, un després d'una remuntada a Andorra a l'ACB i l'altre en el debut a l'Eurocup davant del Boulogne francès. A més, els malaguenys reben una bona notícia per al partit, l'entrada a la convocatòria de l'ala Carlos Suárez, fins ara lesionat. S'uneix al francès Axel Bouteille, que ja va reaparèixer en la competició continental.

Suárez, precisament, va parlar del Baxi, de qui va dir que «està molt ben entrenat per Pedro Martínez. Té jugadors que coneixen la lliga, són experts i disposen de bases que dirigeixen molt bé. No té grans noms, però haurien pogut guanyar els tres partits perfectament».



Dubtes i seguretats

Per la seva banda, el Baxi Manresa va perdre els dos partits de la setmana passada al Congost seguint un guió semblant. En tots dos va anar força minuts a remolc de l'Obradoiro i del València, però va tenir l'oportunitat de guanyar en el tram final. Per tant, l'equip està competint, tot i que, tret de la visita a l'Estudiantes, el resultat satisfactori no arriba.

En la prèvia d'ahir, Pedro Martínez, com sol fer sempre, posava tranquil·litat en assegurar que «estem tant al començament que no hem d'estar contents per res, ni preocupats per res. Estem en un moment de treballar, saber què podem fer en l'àmbit individual i col·lectiu, i és massa aviat per fer valoracions».

El dubte per al partit és la presència de l'escorta Makai Mason. En les seves declaracions, l'entrenador barceloní va aclarir que el nord-americà «es va fer un esquinç fort [en la segona jornada, contra l'Obradoiro] i encara li falta per tornar». Però la realitat és que Mason va formar part de l'expedició que va viatjar ahir a Màlaga, i com que ja estem acostumats a reaparicions no anunciades i a jugadors que cauen de la llista a última hora, tot pot passar.



Esperant duresa

Respecte del partit, Pedro Martínez va afirmar que «hem d'estar preparats si el rival és dur. Has de posar-ho tot per estar al seu nivell perquè, si no, arrenques amb desavantatge». També va explicar que el fet d'haver arribat cansats als finals dels partits de casa «de vegades ve donat perquè alguns jugadors tinguin molèsties o també perquè algunes situacions del partit han provocat que algun hagi hagut d'estar més minuts a pista» del que voldria. Respecte al fet que no hi hagi públic avui al Carpena, «és una situació que afecta més uns que uns altres. A nosaltres no ens ha anat bé a casa, però, mirant tota la lliga, tampoc no hi ha un patró» de rendiment.