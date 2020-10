Pedro Martínez: «Ho hem fet tot perquè l'Unicaja no se sentís còmode»

El Baxi es va imposar a un camp complicat i, tret els últims minuts, va dominar el partit en to moment. Així ho explicava Dani Pérez, que va acabar amb 13 punts i 8 assistències. «Hem jugat un partit excel·lent. Els hem deixat entrar al partit perquè hem perdut alguna pilota que no hauríem d'haver regalat, però hem sabut tancar bé el partit».

Després de dominar durant tres quarts i mig, el Baxi va acabar cedint gran part del terreny guanyat. Pedro Martínez va assegurar després del partit que «hem jugat molt bé, hem marcat el ritme que volíem durant la majoria dels minuts». Luis Casimiro va reconèixer que l'Unicaja només va estar al nivell que requeria el partit en l'últim tram de l'últim quart. «Només hem jugat amb la intensitat i el nivell necessaris els darrers minuts, abans hem estat molt per sota del que s'esperava». Pedro Martínez va apuntar que durant l'últim quart «ens ha faltat agressivitat, hem jugat amb nervis i hem perdut moltes pilotes.» Tot i el mal tancament de partit, el tècnic va voler emfatitzar els bons minuts del Baxi durant gran part del partit. «Ho hem fet tot bé, amb bon ritme i jugant un gran partit. Crec que hem fet tot el possible perquè l'Unicaja no se sentís còmode durant gran part del partit.» Pedro Martínez va subratllar que un dels motius pels quals l'equip va patir. «Al final ens ha vingut una mica de vertigen».