LA PISSARRA

Clàudia Jorge

Tot i els instants finals del partit, el Baxi Manresa va fer ahir a la nit un partit molt solvent davant l'Unicaja de Màlaga per endur-se la segona victòria a domicili. El conjunt local va plantejar el partit baixant ràpid al balanç defensiu i saltant al 2 contra 1 als blocs directes, intentant que Dani Pérez no pogués entrar cap a dins i repartir joc. Tot i així, el Baxi va saber contrarestar-ho amb bones triangulacions de pilota, buscant a Vaulet al pal baix, els talls de Jou –cada partit més consolidat- i amb els pivots iniciant l'atac lluny de cistella, per tal d'obrir la defensa malaguenya. En atac, el conjunt manresà es va mostrar molt valent, amb un joc coral i una bona selecció de tir, que sumat a les anticipacions en defensa, saltant amb flash llarg als blocs directes per recuperar i fer una bona rotació defensiva, van fer que s'encarés el darrer quart amb 15 punts d'avantatge. Al final del partit, l'Unicaja va reaccionar, pujant les línies defensives, pressionant a tota pista i provocant error. La velocitat que li va donar Brizuela als atacs, juntament amb l'encert d'Abromaitis i Waczynski, van permetre a l'Unicaja escurçar cada cop més la diferència. En els darrers 3 minuts, el Baxi intentava que el temps corrés de pressa, intentant fer atacs llargs que no acabaven amb encert i això donava ales a l'Unicaja, que no va trobar l'encert final per atrapar a un Baxi Manresa que cada cop va conjuntant millor les peces del joc.