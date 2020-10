El Baxi ja coneix gairebé tots els horaris d'aquí a final de temporada

L'ACB ha fet públic aquest dimecres el calendari de tots els partits de lliga, excepte els de l'última jornada, de la competició d'enguany. Com s'està podent comprovar, l'evolució de la pandèmia i el descobriment d'infectats amb total segurament farà canviar moltes d'aquestes dates i horaris, però com a mínim es surt amb aquesta base.

Fins ara, els equips coneixien els horaris fins a la jornada 7, en què el Baxi haurà de rebre el Betis a les sis de la tarda del dissabte, 24 d'octubre al Nou Congost. La setmana següent, els manresans visitaran Vitòria en l'inici d'una doble jornada. El partit serà un dimecres a la tarda, a les 18.30 hores, i al cap de tres dies, la nit de la Castanyada, rebrà el Bilbao a les 20.45 hores al Nou Congost.

En la llista de partits hi ha algun horari ben especial. Per exemple, el diumenge 27 de desembre el partit a casa contra l'Herbalife Gran Canària serà a una hora tan poc habitual com un quart de tres de la tarda. Aquell dia es jugaran tots els partits en jornada continuada. Cap al tram final, el pavelló bagenc rebrà un Baxi-Saragossa un dijous a les 21.15 hores i la visita a Badalona també serà a la mateixa hora i també entre setmana, el dimecres, 28 d'abril. L'horari que més es repeteix durant tota la temporada és del de dissabte a les sis de la tarda, un total de nou vegades. A aquestes s'han d'afegir els tres partits següents, contra l'Andorra a casa, el Fuenlabrada a fora i el Betis al Nou Congost, en tres dissabtes a les sis de la tarda consecutius.

Horaris fins a final de temporada

Andorra (casa) 10/10-18.00 h

Fuenlabrada (fora) 17/10-18.00 h

Betis (casa) 24/10-18.00 h

Baskonia (fora) 28/10-18.30 h

Bilbao (casa) 31/10-20.45 h

Saragossa (fora) 8/11-17.00 h

Iberostar (casa) 14/11-20.45 h

R. Madrid (fora) 22/11-20.00 h

Joventut (casa) 12/12-18.00 h

Burgos (fora) 19/12-18.00 h

G. Canària (casa) 27/12-14.15 h

Gipuzkoa (fora) 29/12-18.30 h

UCAM (fora) 2/1-18.00 h

Barça (casa) 9/1-20.45 h

Unicaja (casa) 16/1-18.00 h

Iberostar (fora) 24/1-13.00 h

Burgos (casa) 31/1-12.30 h

G. Canària (fora) 6/2-18.00 h

UCAM (casa) 27/2-18.00 h

València (fora) 7/3-20.00 h

Fuenlabrada (casa) 14/3-12.30 h

Andorra (fora) 21/3-12.30 h

R. Madrid (casa) 27/3-20.45 h

Bilbao (fora) 3/4-20.45 h

Obradoiro (fora) 10/4-18.00 h

Saragossa (casa) 15/4-21.15 h

Barça (fora) 17/4-18.00 h

Estudiantes (casa) 24/4-18.00 h

Joventut (fora) 28/4-21.15 h

Betis (fora) 2/5-12.30 h

Gipuzkoa (casa) 9/5-17.00h

Baskonia (casa) per determinar