Els andorrans no recuperen cap dels tres lesionats

? El MoraBanc Andorra arriba al Congost després d'haver vençut en el seu últim enfrontament europeu, dimarts a Anvers (60-71), però amb un balanç negatiu d'una victòria i tres derrotes a la lliga. L'equip d'Ibon Navarro mantindrà per al partit d'avui les baixes ja conegudes de Moussa Diagne, que no juga des del març, i Haukur Palsson, que encara en té per a un mínim de tres setmanes. Tampoc no recupera l'ala Bandja Sy, lesionat a la Lliga Catalana. El segon tècnic, David Eudal, deia ahir del Baxi que és un conjunt «espectacular, com ho són tots els de Pedro Martínez. Són sòlids i ho estan fent molt bé, com queda clar pels resultats que estan aconseguint» en aquest principi de campanya.