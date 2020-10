Pedro Martínez: «No hem pogut trobar el nostre ritme»

Pedro Martínez, entrenador del Baxi Manresa, ha lamentat no haver trobat el ritme correcte en atac per poder superar al MoraBanc Andorra i sumar el primer triomf com a local en el Nou Congost.

"Ha estat un partit en el qual no hem pogut trobar el nostre ritme de joc pel seu defensa i perquè hem comès pèrdues que ens han generat falta de confiança. Ells han trobat a Hannah i Sergi García en l'últim quart, i nosaltres potser ens ha faltat trobar a més jugadors per a contrarestar el seu encert ofensiu", ha analitzat en la roda de premsa posterior al duel.

Preguntat per la pressió de guanyar a casa, Martínez ha explicat que "no podem posar excuses, ells han estat més encertats"."Potser podríem haver aprofitat millor alguns avantatges que teníem, però al final hem comès pèrdues en contraatacs i altres situacions de final de possessió", ha afegit.

El tècnic català ha reconegut els problemes del seu equip en atac: "Ells tenen més talent perquè també tenen una font d'ingressos més gran per a gastar en aquest talent. Ens hem quedat curts en punts per a competir", ha conclòs.