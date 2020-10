La victòria al Congost es torna a resistir per al Baxi (64-69)

Les baixes han obligat a Ibon Navarro a sortir amb un super small ball que deixava situacions tan estranyes com que el base Charlon Kloof acabés jugant de quatre i marqués Hinrichs. Tot i l'espectacular esmaixada de Vaulet, els andorrans han trobat aviat la parella formada per Clevin Hannah i Jeremy Senglin i entre tots dos han situat un 2-7. Però Jou ha ficat un triple important que ha precedit un canvi de tendència.



Així, el Baxi ha començat a trobar les bones línies de passada en defensa i a capturar rebots en atac i, amb empentes i rodolons, amb diversos esforços en atac, ha posat el 10-9, a 4.18. El màxim problema ha arribat amb la segona falta d'Eatherton a més de tres minuts per al final, però la defensa del Baxi seguia funcionant i Tabu, que havia rellevat un Dani Pérez molt marcat, ha ampliat l'avantatge fins al 12-9.



Sense escapades de ningú



El partit ha començat més tancat en el segon període, amb defenses dures, però un triple de Báez i un rebot en atac de Sajus, amb bàsquet afegit, situava el 19-20. El lituà ja havia aconseguit quatre captures, però ha comès la tercera falta en una acció absurda contra Paulí i se n'ha hagut d'anar a la banqueta.



Oportunitat perduda

El tercer període ha començat amb un triple de Hinrichs però també amb la tercera falta d'Eatherton. De tota manera, aquests minuts han tingut el nom d'un Juampi Vaulet que ha anotat sis punts seguits, i encara perquè ha fallat un tir lliure pel camí, ha capturat rebots, ha defensat bé i ha propulsat la seva formació fins al 41-33.

El ritme és andorrà

L'inici del darrer període ha començat amb un clínic de Clevin Hannah, que amb una direcció de joc extraordinària i dos triples ha enfilat el resultat fins al 50-52. Hinrichs ha aturat la sagnia amb un triple, però la tendència era favorable als andorrans, que s'han escapat fins al 53-57 amb triple de Sergi Garcia i bàsquet de Jelínek. I encara sort que Hannah ha perdut una pilota a 5.42.

Però el Baxi no funcionava gens en atac, no trobava el punt dèbil de la defensa andorrana, l'home que marcava Kloof en posició de quatre, i Sergi Garcia tornava a castigar amb un altre triple i amb una gran assistència de Senglin a Olumuyiwa que eixamplava la diferència a nou punts (53-62).

El Baxi ha evitat una antiesportiva de Dani Pérez, però un triple de Hinrichs ha estat ràpidament respost per Sergi Garcia amb el seu tercer triple (55-65). Però encara faltava temps i Báez i Dani Pérez han tornat a donar opcions (59-65).

De tota manera, Llovet ha trobat una porta enrere per al 59-67 a 1.16. Jou ha donat opcions amb el 61-67, però el següent atac ha estat llarg i Senglin ha sentenciat. Però el Baxi s'ha encallat en atac i l'Andorra ha tornat a reduir la distància de la mà de Hannah, Kloof i Paulí (41-39, a 3.50). A més, un triple de Hannah ha capgirat el resultat fins al 41-42. Un altre parcial de 0-9. Per sort, Sima ha estat encertat en un rebot ofensiu i entre ell i Mason han tornat a capgirar el resultat (45-42). Però ningú no tenia el control. Senglin sol ha anotat quatre punts fins al 45-46. Un triple de Mason a un minut per al final ha establert el 48-46. El Baxi seguia perdent pilotes, un total de nou, i cometent faltes i no es podia avançar malgrat la bona defensa. El duel ha entrat en una fase d'errades constants de tots dos equips. Els manresans ja havien perdut dotze pilotes, reblades amb uns tres segons de Hinrichs, però Eatherton evitava que l'Andorra s'escapés amb un 24-26 després d'un triple errat per Jelínek. Hannah ha col·locat un 24-29 amb un triple, però dos tirs de tres punts seguits, de Dani Pérez i Rafa Martínez, i un de dos de Hinrichs han obligat Ibon Navarro a parar el partit amb 32-29 a 37 segons. En el que quedava, no ha anotat ningú i un parcial de 18-9 ha tancat els primers vint minuts.

Navarro ha tornat a un equip més ortodox i entre un 2+1 de Hannah i un triple de Jelínek han tornat a capgirar el resultat (12-15). A més, Tabu ha perdut una esfèrica en un servei de banda castigat per Paulí (12-17). El parcial obert ha pujat fins al 0-9 amb un tir lliure anotat per Dime. Per sort Mason ha trobat dos tirs lliures per al 14-18, però un gran bàsquet de Senglin davant d'ell mateix ha deixat el 14-20.