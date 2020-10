La victòria al Congost es torna a resistir per al Baxi (64-69)

Moltes alternatives

Les baixes han obligat a Ibon Navarro a sortir amb un super small ball que deixava situacions tan estranyes com que el base Charlon Kloof acabés jugant de quatre i marqués Hinrichs. Tot i l'espectacular esmaixada de Vaulet, els andorrans han trobat aviat la parella formada per Clevin Hannah i Jeremy Senglin i entre tots dos han situat un 2-7. Però Jou ha ficat un triple important que ha precedit un canvi de tendència.



Així, el Baxi ha començat a trobar les bones línies de passada en defensa i a capturar rebots en atac i, amb empentes i rodolons, amb diversos esforços en atac, ha posat el 10-9, a 4.18. El màxim problema ha arribat amb la segona falta d'Eatherton a més de tres minuts per al final, però la defensa del Baxi seguia funcionant i Tabu, que havia rellevat un Dani Pérez molt marcat, ha ampliat l'avantatge fins al 12-9.



Navarro ha tornat a un equip més ortodox i entre un 2+1 de Hannah i un triple de Jelínek han tornat a capgirar el resultat (12-15). A més, Tabu ha perdut una esfèrica en un servei de banda castigat per Paulí (12-17). El parcial obert ha pujat fins al 0-9 amb un tir lliure anotat per Dime. Per sort Mason ha trobat dos tirs lliures per al 14-18, però un gran bàsquet de Senglin davant d'ell mateix ha deixat el 14-20.