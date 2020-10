Joesaar segueix sense comptar gens, ni tan sols quan els exteriors no funcionen

És evident que des de fa setmanes, si ell pogués i no hi hagués les dificultats econòmiques que hi ha, Pedro Martínez ja hauria introduït un canvi a la plantilla per reforçar la posició de tres. L'estonià Janari Joesaar no compta per a gairebé res. Només va jugar, i sense desentonar, en el partit contra el València de la tercera jornada per l'absència de Makai Mason, però quan tots els exteriors estan bé de salut, no es compta gens amb els seus serveis.

Dissabte, per exemple, els dos millors jugadors de l'Andorra, Hannah i Senglin, van fer anar de corcoll tots els seus marcadors, tant els dos bases com els tres escortes. En aquest sentit, Guillem Jou va haver d'actuar de dos durant alguns minuts per intentar defensar millor sobretot Senglin. El nord-americà de l'Andorra va ser clarament superior a un Makai Mason que hi posa intensitat però que té l'inconvenient de l'alçada. En diverses oportunitats, Senglin va poder fer suspensions per damunt d'ell perquè és lleugerament més alt i també va superar l'altre escorta, Rafa Martínez, per rapidesa. A més, cap dels dos no va estar regularment encertat en atac.

Una bona opció hauria pogut estar posar Jou a defensar-lo, però aleshores havia d'abandonar el seu lloc de tres i que jugués Vaulet. De fet, aquesta és la combinació titular que ha establert Pedro Martínez en els últims tres enfrontaments, però no es pot mantenir durant els quaranta minuts.

En cas que hi hagués un altre tres disponible (com era Pere Tomàs l'any passat), aquesta idea es podria haver allargat més en el temps. Però Joesaar, que va anotar 7 punts durant 25 minuts davant del València, només va actuar durant 1 minut i 17 segons contra l'Unicaja, va ser rellevat per una mala defensa i ja no ha tornat a aparèixer més. Els resultats de l'equip i l'economia determinaran si Joesaar segueix o se'n va.