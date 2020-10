El Baxi Manresa guanya amb suspens a Fuenlabrada (100-102)

El Baxi Manresa guanya un partit molt disputat a la pista d'un Fuenlabrada que va competir fins l'últim segon. Demostració del nivell ofensiu d'ambdós equips en un partit que va tenir de tot: faltes personals a dojo, anotació, triples, jugades espectaculars i molt de ritme. Durant gran part del partit tant Fuenlabrada com Baxi Manresa van jugar un bàsquet directe i molt dinàmic.

Gran inici del Baxi



Els primers minuts el van marcar el domini del pick and roll de Dani Pérez i Scott Eatherton. Un 0-7 d'inici pels manresans, amb triple de Mason, evidenciava que la defensa del Fuenlabrada tenia moltes coses a millorar en aquest aspecte. La lectura de Pérez, magistral, va alliberar constantment a l'americà.

Tot i això, el base dels rivals, Trimble, és un jugador difícil de defensar i Dani Pérez va cometre la seva primera falta en un dos més un de manual. En atac el Baxi continuava amb el seu encert, tots els jugadors van sumar. 12-19 després d'un gran triple de Jonathan Tabu i amb uns bons minuts de Martynas Sajus, que es va mostrar sòlid en el bloqueig i continuació. Molt bona intenstitat defensiva dels manresans, sobretot en dos contra uns a mitja pista, forçant errades dels locals. El 20-28 del primer quart va acabar amb una falta personal de Tabu sobre Trimble amb tres tirs pel base rival. 23-28.



Canvi de guió

El segon quart va ser dels locals. La facilitat anotadora la representa, en aquest període, un Marc Garcia que suma 17 punts en 7/8 en tirs de camp al final de la primera meitat.



El Fuenlabrada va vcomençar a augmentar el ritme defensiu, amb molta activitat en la primera línia de passada forçant molts errors en la passada i la presa de decisions dels manresans. Del 23-28 al 35-33 en quatre minuts. El Baxi es va trobar sense respotes davant l'encert de Garcia i la capacitat anotadora de Trimble (11) i en atac es forcen a mals llançaments. Després d'un triple de Makai Mason, Marc Garcia anota dos llançaments de tres consecutius i va col·locar el 43-38, una avantatge que es mantindria ja fins al final de la primera meitat.



Bona feina d'Eatherton i Hinrichs al rebot ofensiu, però insuficient davant les males decisions en atac. Una cistella de Trimble sota el cèrcol va situar el 51-46 al descans.



Firmesa després del descans

El Baxi no es va arrugar i cva capgirar la mala dinàmica del final del segon quart amb un molt bon inici. Tot i que Trimble continuava anotant amb facilitat, el Baxi va aconseguir sumar accions positives amb regularitat. Molt bons minuts de Martynas Sajus en atac, sent agressiu sota el cèrcol i ajudant al Baxi a no perdre el partit de cara. Molt bons minuts de Thompson pel Fuenlabrada, sobretot en defensa (3 taps), fent valer la seva superioritat física.





l'inici de l'últim asalt.

Clau la capacitat de rebotejar i sortir en transició dels de Pedro Martínez durant aquest quart, no permetent que els centímetres del Fuenlabrada es puguin col·locar sota la cistella. Vaulet és sempre un jugador que dinamitza molt bé aquestes situacions. Un gran triple de Jonathan Tabu, molt antonat el belga, va dibuixar el 68-72 al marcador abans del'inici de l'últim asalt.

Ja a l'últim període, els manresans van col·locar ràpidament la màxima avantatge del partit (+9), una diferència que no aconseguiria deixar enrere el Fuenla. A l'últim quart el partit es va obrir molt, amb els dos equips trobant molt bones situacions de tir i aconseguint castigar el rival. Després del 77-86 amb una bona cistella d'Eulis Báez, el Fuenla retallava diferències i es col·loca 84-88. Molt mala defensa dels manresans sobre el primer bot del Fuenlabrada, en especial sobre Trimble que tot i els seus 20 punts ha acabat amb nou pilotes perdudes.



Un triple des de la cantonada d'Eulis dibuixa el 88-98, però lluny de ser el final, resulta ser un nou malson pel Baxi Parcial de 12-2 i empat a 100-100 a falta de dues possessions. Bon rebot ofensiu de Hinrichs que li va permetre anotar dos tirs lliures i, en la jugada final, errada de Marc Garcia. El triple fallat ve precedit d'un rebot de Dani pérez que, restant encara sis segons, va rifar la pilota a la pista contrària, com si fos un partit de futbol. El triple de Garcia, des del seu camp, ha tocat el cèrcol. El manresà ha anotat 33 punts i ha estat, de llarg, el millor del partit. Victòria patida pels manresns.