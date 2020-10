La incorporació de Thompson provoca descartats als locals

? La incorporació del jamaicà Shevon Thompson provocarà que Paco García hagi d'introduir canvis respecte dels convocats a Tenerife dissabte passat. El tècnic explicava ahir que «teníem molts bons informes de Shevon, que s'estava entrenant amb l'Alba de Berlín sense jugar, i el que hem vist aquesta setmana ens demostra que és un jugador fort, que agafa rebot més per col·locació que per salt, esquerrà i que ens pot donar un salt defensiu que ens falta a l'interior». La seva entrada, en el lloc d'Upshaw, que ja no va jugar l'últim partit, pot comportar la sortida de la llista del jove Sikiras. L'altre dubte és saber si García perdonarà Tomás Bellas, castigat per unes declaracions dies enrere.