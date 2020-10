LA PISSARRA

Clàudia Jorge

El partit començava amb un ritme estàtic i amb la defensa del Baxi Manresa generant dubtes als atacs del Fuenlabrada, fet que feia que es produís un parcial de 0-7 d'inici. El Manresa aconseguia generar punts a partir del pick and roll i, el Fuenlabrada, amb l'entrada de Thompson, començava a afinar els atacs.

Al segon quart, els locals van sortir més actius en atac i forçant que el Baxi hagués de llançar tirs exteriors puntejats, gràcies a una millor rotació defensiva i a una defensa més tancada que impedia que el Manresa pogués beneficiar-se de les continuacions dels blocs directes. A l'altra banda, un descarat Garcia aprofitava la sortida dels indirectes, on es quedava clavat Mason, per castigar de 3 i posar els locals davant (51-46 al descans).

Clau va ser l'antiesportiva de Garcia sobre Jou per capgirar de nou el marcador, i un triple de Tabu a l'últim segon del tercer període encoratjava el Baxi a seguir davant. Tot i així, les intimidacions defensives de Thompson i la velocitat que intentaven esprémer Meindl, a camp obert, i Trimble des de l'1c1 feien que els locals es resistissin. El Baxi que, ahir quasi no va poder córrer al contraatac, recuperava pilotes a partir dels 2c1 a mitja pista i va saber respondre en els moments delicats del partit, especialment amb un gran Báez que es generava molt bé el seu espai. Al final però, un tir errat i precipitat de Mason, ho va aprofitar el Fuenlabrada per empatar amb un triple a falta de 38". Hinrichs, amb 2 tirs lliures i un gran tap, assegurava un importantíssim triomf.