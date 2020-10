Un Baxi efectiu en el tir i llest en defensa

Pedro Martínez, l'entrenador del Baxi, va dir en la prèvia del partit a casa contra el MoraBanc Andorra que, a part de ser massa d'hora per fer valoracions de les estadístiques, el preocupaven fins a un cert punt les pèrdues de pilota que estava acumulant el seu equip. El Baxi és l'equip de la competició que cuida menys la possessió de la bola, empatat amb el MoraBanc Andorra (16,3 pèrdues per partit). Segons l'entrenador barceloní, cal veure en quina situació es perden aquestes pilotes, si és per falta de concentració o per assumir un cert risc que l'equip necessita per compensar les carències físiques i tècniques respecte de molts rivals.

Així, fent un repàs escapçat de les sis primeres jornades de competició –per culpa dels descansos i dels ajornaments pel coronavirus–, ens adonem que el Baxi ha de trobar molta efectivitat en les seves ofensives per poder competir pels partits, ja que és el sisè equip de l'ACB que disposa de menys possessions netes, és a dir, aquelles que poden acabar en tir i no en pèrdua.

Gairebé vuitanta atacs

D'aquesta manera, fent un repàs de l'estadística del costat, ens adonem que el Baxi s'acosta als vuitanta atacs per partit (79,1). Aquesta variable no només depèn del seu joc, que acostuma a ser ràpid per evitar que les defenses contràries se situïn, sinó també dels segons que gasti el rival en les seves ofensives. De tota manera, en aquest aspecte la formació de Pedro Martínez ha estat molt regular, ja que, tret del primer partit, contra l'Estudiantes, en què només va atacar 73 vegades, en els altres xocs ha estat sempre entre 78 (contra el València, el segon equip que organitza atacs més duradors de la competició darrere de l'UCAM Múrcia) i 83 (justament dissabte a Fuenlabrada. Aquesta xifra el situa només en la novena posició entre els equips que inicien més atacs.

Tenint en compte que d'aquests 79 atacs el Baxi en malbarata més de 16 en pilotes perdudes, l'equip només en té 63 per treure algun rendiment positiu. Aquests són gairebé sis atacs nets menys que l'UCAM Múrcia, el conjunt que obté més possibilitats per llançar a cistella i el que perd cinc pilotes menys de mitjana per partit.

Poden semblar diferències petites, però hem de tenir en compte que en els sis partits que ha jugat el Baxi fins ara la diferència de punts entre el guanyador i el perdedor del partit ha estat sempre entre els dos punts de Fuenlabrada i els vuit davant del València. Per tant, cada atac ha estat important en totes les seves aparicions.

Encert i pèrdues del rival

Per tant, tenint en compte que el Baxi disposa de menys oportunitats d'encistellar la pilota que tretze dels seus adversaris, cal efectivitat per treure partit d'aquestes possibilitats, i és necessària en un conjunt, el manresà, que fuig tant com pot dels atacs estàtics de cinc contra cinc, en què la inferioritat física de molts dels seus homes en diverses posicions, sobretot la de dos i la de cinc, és molt evident.

I, de moment, les coses no van malament. El Baxi es troba entre la primera meitat de la lliga tant en percentatge de llançaments de dos punts (novè) com de tres punts (desè). En aques sentit, els tirs triples són un baròmetre important per saber si l'equip guanyarà o no. Fins ara, en tots els partits en què ha passat del 40% en aquesta variable del joc ha aconseguit la victòria. Quan no hi ha arribat, ha perdut.

En els últims partits, a més, el Baxi s'està especialitzant a anul·lar l'atac del rival, no deixar-lo posicionar-se per poder fer-li mal en atac estàtic i ser més agressiu a mitja pista. Així, en tres dels partits disputats l'adversari ha superat les 18 pèrdues i dissabte el Fuenlabrada va arribar fins a les 25. Aquests robatoris permeten al Baxi afrontar contraatacs i, per tant, punts fàcils i d'alt percentatge, amb la qual cosa rendibilitzar millor els atacs.

Dissabte arriba al Nou Congost un Coosur Betis que, tot i la seva classificació (una victòria i quatre derrotes), és dels que cuida millor la bola. Serà un altre repte per a la defensa del Baxi.