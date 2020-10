Un mes per situar-se abans de l'aturada

Parlar de situacions transcendentals o definitives en aquest moment de la temporada, quan només s'han jugat sis partits de lliga i hi ha tantes incògnites sobre el futur de la competició, és sempre exagerat. En el decurs de la història s'han vist grans remuntades de conjunts que havien fet males actuacions en les primeres voltes de la temporada i, al revés, grans naufragis de clubs que semblaven semblants.

Però el calendari del Baxi Manresa li depara una aturada de tres setmanes entre final de novembre i principi de desembre que provoca que els sis partits que afrontarà en el proper mes, fins a aquell moment, siguin importants per saber en quin punt estarà un cop s'hagi cobert un terç exacte de competició, és a dir, dotze jornades. I les cites que tenen els bagencs no són gens fàcils, ja que cinc equips que disputen competicions europees seran entre els pròxims rivals.

Aquesta aturada de tres setmanes, entre el 22 de novembre i el 12 de desembre, ve determinada enguany per la competició de dinou equips. Així, el cap de setmana del 28 i el 29 no hi ha lliga, ja que és una data reservada per als partits de les seleccions estatals, les famoses Finestres FIBA. I el següent, el del pont de la Constitució, serà el reservat perquè descansi el Baxi. A la segona volta passarà en la penúltima jornada.

Tot i que els entrenadors, i Pedro Martínez entre ells, no són partidaris de mirar més enllà del partit següent, o almenys això és el que diuen de portes enfora, sempre és interessant observar precedents per saber si són adversaris assequibles o no els de les properes sis jornades, tot i que, vistos els antecedents d'aquest curs, hi ha poca relació entre el que es va viure en l'exercici passat i el que succeeix en aquest.





El 80% de resultats canviats



D'aquesta manera, si fem un repàs de les sis jornades disputades fins ara de la Lliga Endesa, el Baxi ja ha repetit cinc partits de la temporada passada. El de la pista de l'Unicaja, que va acabar amb victòria, no es preveu ja que en el curs passat els manresans no van visitar el Martín Carpena. Era just el viatge que calia fer quan es va aturar tot. Dels cinc partits que sí que es poden comparar amb els de l'any passat, en quatre el resultat ha estat contrari.

L'únic enfrontament en què s'ha complert la norma ha estat en la visita del Monbus Obradoiro al Nou Congost. Tant amb les graderies plenes com buides, els compostel·lans han vençut en les dues últimes ocasions en què han ater-rat al Bages. En només dos dels cinc casos les coses han anat pitjor. Així, el València havia perdut la temporada passada al Congost i enguany hi ha guanyat, i el mateix ha succeït amb el MoraBanc Andorra. En canvi, el Baxi ha millorat el rendiment en els altres dos casos, les dues victòries a la Comunitat de Madrid, davant del Movistar Estudiantes i l'Urbas Fuenlabrada, que en el curs 2019-20 havien estat derrotes.

Per aquest motiu, i per les circumstàncies derivades del fet que no hi hagi públic a les graderies, és complicat de determinar si a una pista al Baxi li pot anar millor o pitjor. Dels propers sis partits, fins a l'aturada, l'equip del Congost en va guanyar només dos, l'any passat. Cinc dels propers sis adversaris, a més, estan immersos en competicions europees, amb la qual cosa puja la dificultat pel seu potencial, tot i que cal valorar en quines circumstàncies estaran els rivals. L'únic que no juga a Europa és el proper, el Betis. Dimecres, el Baxi va a Vitòria contra un Baskonia que dos dies després rep el Barça en duel d'Eurolliga i que disputarà quatre partits en una setmana; el dissabte 31 el Bilbao jugarà al Congost havent-ho fet dimarts 27 contra el Karsiyaka turc a la Champions i el dijous 29 davant de l'Andorra a la lliga. Per tant, amb un notable cansament; el 8 de novembre visita a Saragossa, que ja farà cinc dies que haurà rebut el Nijní Novgòrod rus, també a la Lliga de Campions, i no té partit europeu la setmana següent; el 14 de novembre es rebrà un Iberostar que tres dies després rebrà el Galatasaray en la mateixa competició. Finalment, visita al Madrid el 22 de novembre, equip que vindrà de dos partits d'Eurolliga, però sense viatges, a casa contra el Maccabi i el Fenerbahçe. Circumstàncies, pròpies i externes, que marcaran un mes mogut per al Baxi fins a la parada tècnica per agafar forces.