El Baxi s'exhibeix i trenca la mala ratxa a casa

La segona meitat ha començat amb recital ofensiu del Baxi. Tot i la quarta falta de Vaulet, dos tirs lliures de Hinrichs, un triple de Rafa i una passada d'aquest cap al mateix ala-pivot han situat la màxima diferència de 21 punts (59-38). Curro Segura ha hagut d'aturar el partit.



El problema ha arribat amb dues faltes seguides de Dani Pérez i amb l'instant replay, que ha aturat tot el ritme del partit. A més, Eatherton també ha comès la tercera falta, però l'avantatge era de vint punts (60-40). El partit ha entrat en una fase de continuades errades propiciades pels col·legiats, que han tallat la continuïtat, però dos triples de Tabu i Jou i un nou bàsquet del base han deixat el màxim avantatge de 68-42 (26 punts).



Maquillatge verd-i-blanc

El Betis ha decidit afrontar l'últim quart de la millor manera per no sortir excessivament apallissat al final de l'enfrontament i ha anotat deu punts en dos minuts i mig. El Baxi buscava trencar la zona 2-3 amb pilotes doblades a Eatheton, que n'anotava la meitat i era taponat en l'altra. Un triple d'Enechionya ha posat el 84-66 que ha tallat Tabu amb un tirs de tres (87-66).



El mateix Enechionya ha rebaxat l'avantatge fins al 87-71, tallat per Hinrichs amb un bàsquet de paciència (89-71), però la zona 2-3 seguia fent mal i els àrbitres anaven aturant el partit a cada moment. Una antiesportiva a Ndoye podia acostar més els andalusos. Ha errat els dos tirs lliures, però sí que ho ha fet una tècnica a Pedro Martínez per protestar una falta escandalosa de Borg a Hinrichs. Després de deu minuts ben bons de no passar res, Ndoye només ha rebaixat un punt i ha situat el 89-75 i Hinrichs ha sentenciat amb el 91-75 a dos minuts. El tram final ha vist més visites a mirar la tele, gens de joc i una diferència final de dotze punts massa curta pel que s'havia vist a la pista.

En el Betis tothom feia la guerra pel seu compte, però Eatherton s'ha mostrat molt consistent a sota la cistella i l'ha seguit Báez per deixar el 75-49 a dos minuts per al final. Un triple de Jou sobre la possessió a deu segons per al final i un tir lliure de Harrow han situat el 78-53 en l'última aturada de partit.