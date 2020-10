Bona ocasió per entrar en números verds

Han passat set mesos i disset dies des d'aquell 7 de març en què el Coosur Betis va ser l'últim visitant amb públic del Nou Congost. Els andalusos, acabats de tornar de la LEB Or, estaven en plena remuntada després d'un mal inici i van aprofitar el talent dels nous fitxatges que havien fet per vèncer a la pista manresana. Avui no tindran l'ambient en contra, però arriben amb més joc que resultats, amb quatre derrotes i una sola victòria, però també amb trampa, ja que van superar el València i van perdre de dos i d'un punt, respectivament, en els últims enfrontaments amb l'UCAM Múrcia i l'Estudiantes.

Aquest és l'equip que juga avui contra un Baxi que té l'oportunitat de vèncer per posar-se en números verds, que no verd-i-blancs, com la camiseta del seu rival i, de passada, estrenar el compte de triomfs com a locals a l'ACB.

De fet, ahir, en la prèvia, Pedro Martínez va opinar que, segons ell, el Betis «per capacitat econòmica és un equip pensat per entrar als play-off. Ha fitxat jugadors top com Feldeine i les seves aspiracions són grans. Van vèncer el València, que és un equip d'Eurolliga. Però evidentment podem guanyar». Va destacar els «tres jugadors petits, Feldeine, Campbell i Harrow, amb molta capacitat anotadora. Davant del València van jugar molt bé. Però també hem d'anar amb compte amb Kay, que pot encistellar amb facilitat i amb Ndoye, que costa de defensar perquè és més gran que els nostres pivots. Necessitarem fer un partit molt complet».

Si es guanya...

Si el Baxi guanya avui, haurà igualat el millor inici de temporada de les últimes, la de fa dos anys, amb Peñarroya a la banqueta. Per a Pedro Martínez, «és molt aviat per fer-ne valoracions. En totes les temporades hi ha espais de temps amb ratxes millors o pitjors. Cal comptar amb el moment en què es juga, com ara sense públic, que condiciona el resultat de tothom. Hem de tenir humilitat i intentar fer el màxim. Si guanyéssim, sense pensar més enllà, podríem parlar d'un bon inici, però passi el que passi, la competició continua».

De la primera part de la temporada, el tècnic del Baxi es congratula que «la feina està sent bona i, si no comptes la lesió de Mason i la d'ara de Joesaar, ens hem evitat el mal de queixal de la temporada passada amb els problemes físics. Estem tenint salut i això ens permet créixer com a equip. En els sis partits hem tingut moments bons i dolents dins dels mateixos enfrontaments, tant en les victòries com en les derrotes. Hem de confiar que a poc a poc anirem solucionant carències que tenim per tirar endavant la temporada».

Baixes i problemes físics

Pel que fa al Betis, arriba amb la baixa segura de l'ala Ouattara. Recupera el base Harrow, absent els dos últims partits per un esquinç de turmell, i també jugarà Feldeine, tot i que no en les millors condicions segons el seu entrenador. El cordovès Curro Segura explicava ahir que «al club parlem sempre de coses que hem de canviar, i també insistim en les que s'estan fent bé. Hem de tenir perseverança en la feina. Si hem perdut un partit per dos punts i un per un és que anem en bona línia i falta polir els detalls». Del partit d'avui «hauríem de controlar el ritme. Dani Pérez és molt experimentat en aquest aspecte i té bons tiradors com Mason o Jou. Tenen un equip molt compacte».