El Baxi espera una batalla física a Vitòria

El Baxi Manresa afronta avui un d'aquells duels que, a priori, són desiguals però que curiosament, gràcies al fet que la temporada s'acaba d'iniciar enfronta dos conjunts que ara mateix es troben empatats a la classificació. El poderós TD Systems Baskonia, vigent campió de lliga, conjunt d'Eurolliga i capaç de ja haver der-rotat el Reial Madrid i el Barça aquesta temporada, es creua en el camí dels bagencs en un duel que arriba als bascos 48 hores abans d'un altre xoc, aquest europeu, contra el conjunt barcelonista. Amb quatre victòries en set partits i, segons va reconèixer ahir el mateix Pedro Martínez, havent-se tret de sobre el pes de no haver vençut a casa, el seu conjunt encara el primer dels dos partits contra conjunts bascos d'aquesta setmana després d'haver-se traslladat ahir a la capital basca en autobús i, per tant, superant dues zones de confinament perimetral.

El Baxi segueix amb la baixa de l'estonià Janari Joesaar, tot i que el tècnic va explicar ahir que el cop al genoll esquerre que ja no el va deixar ser a la convocatòria contra el Betis és més lleu del que pensaven a l'inici. Al seu lloc no hi entrarà, aquest cop, cap jugador vinculat i, per tant, el Baxi tindrà onze elements utilitzables avui.

La importància del rebot

Segons Pedro Martínez, «segur que el partit anirà per la banda física. Ells disposen de jugadors atlèticament molt forts i ens trobarem amb aquesta dificultat. Hem d'intentar equilibrar-ho lluitant pel rebot. Això pot ser clau perquè, en principi, estem en inferioritat. A veure si som capaços d'aconseguir-ho».

El gener passat, el Baxi va vèncer el Baskonia, però per al seu tècnic «ara tot és tan diferent i els equips han canviat tant que no són situacions comparables. De tota manera, una victòria tan difícil com aquella et demostra que sempre has de creure que ho pots fer. Evidentment, hi ha llocs que són més difícils i aquest n'és un, però si ho vam fer, això és esport i és possible. Hem d'anar amb ànim i creure en possibilitats». El que no creu és que la densitat de partits perjudiqui els bascos, ja que «han jugat menys partits dels que els tocaven fins ara, per les suspensions, i no venen de cap viatge llarg, sinó que s'estan entrenant a casa tranquil·lament». De fet, el Baskonia va jugar per últim cop dissabte a Badalona, on va perdre contra el Joventut per culpa d'un triple a l'últim segon de Ferran Bassas.

Pel que fa al seu equip, Martínez va reconèixer que, «tot i que fora estem bé, l'altre dia ens vam treure un pes de sobre. Tot i que ara el factor pista és relatiu, perquè gairebé jugues a camp neutral, ens va anar bé guanyar perquè no deixa de ser un disgust cada cop que perds a casa. Però de la mateixa manera que quan perdem, es tracta d'analitzar i girar full per centrar-nos en els dos partits que tenim».

Dani Pérez a l'objectiu



Pel que fa al Baskonia, en la prèvia va parlar el base argentí Luca Vildoza, que va admetre que «el Manresa està fent una bona temporada. Els equips de Pedro sempre ho fan bé i estan una passa al davant tàcticament respecte dels altres. Haurem de controlar molt la defensa en les continuacions de Dani Pérez, que controla molt bé el ritme dels partits. Nosaltres hem d'oblidar la primera part que vam fer a Badalona i mirar de fer el de la segona».