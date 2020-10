El Baxi paga el desencert contra un adversari poderós (87-68)

El Baxi Manresa ha perdut el quart partit de la temporada, el primer a fora, en una visita a Vitòria en què no ha pogut acostar-se en el marcador quan n'ha tingut l'opció i en què s'ha enfonsat al final. Malgrat errar molt en els tirs (5 de 26 en triples, l'equip ha entrat al darrer període només tres punts a sota. Però la precipitació ofensiva i l'encert de l'italià Polonara en l'atac vitorià ha deixat un resultat excessiu pel que s'ha vist al Fernando Buesa Arena.

Fall fa molt mal

Les defenses s'han imposat als atacs en els primers quatre minuts, en què Eatherton s'ha fet fort a la zona amb dues cistelles, una de les quals una esmaixada, i un 2+1 que ha situat el 5-7 en el marcador. La defensa manresana compensava els errors en el tir exterior i el xoc es movia amb diferències curtes, després d'una safata de Vildoza i del novè punt d'Eatherton (11-11).

El partit anava ràpid i amb poques faltes quan han arribat els primers canvis i ha estat l'entrada del gegantí Fall qui ha provocat problemes en defensa (15-11). Per sort, Tabu ha anotat de tres i ha trencat la mala ratxa exterior (15-14 i 1 de 6 en triples). Però el Baxi no controlava les portes enrere, ni Fall. Entre ell i Henry han posat el 19-14 a 1.14, amb una pèrdua de pilota absurda enmig. La distància ha crescut fins al 21-14, amb un nou rebot ofensiu de Fall, però un ganxo de Sajus l'ha reduït en el primer descans.

Massa desencert en el tir



El segon quart ha començat amb Mason errant més triples (1 de 10 per a l'equip i amb una nova pèrdua del nord-americà. El Baxi no podia córrer i Fall seguia matxacant els pivots traient dues faltes a Sima. Dos tirs lliures d'Eatherton i un triple de Vaulet ajudaven a capejar el temporal (25-21). La diferència creixia a sis punts, però un bàsquet de Rafa, una intercepció d'Eatherton i un contraatac de Vaulet provocaven que Ivanovic aturés el partit amb 27-25 per als locals.