Pedro Martínez: «Ens ha faltat una mica de continuïtat en els esforços»

Després del partit, Pedro Martínez considerava que la regularitat en el rendiment durant els quaranta minuts no havia estat al costat del seu equip. Segons el seu punt de vista, «ens ha faltat una mica de continuïtat. Juguem contra un equip que és molt lineal en el seu rendiment i nosaltres hem tingut pujades i baixades. Hem fet un bon esforç al tercer quart, però ells han jugat amb més energia, han rebotat millor, i no hem estat capaços d'igualar-ho»

Per al tècnic, «ha faltat jugar millor, anotar més i una mica més de físic. Si vas errant de tres, ells van sumant i amb el seu físic és difícil». De cara al futur, «ara mateix no tenim bon gust de boca. La valoració és negativa i ho hem d'analitzar, tot i que hi ha hagut moments bons, però hem de provar que hi hagi més continuïtat contra equips que et superen en el físic».

Per la seva banda, l'argentí Juan Pablo Vaulet va admetre que ,«per moments hem jugat bé, però en els decisius han mostrat més energia que nosaltres i per això al final s'explica el resultat».

Des de la banda local, l'entrenador montenegrí Duski Ivanovic es felicitava que «hem jugat un partit seriós en defensa, ens volgut implicar, i en atac també hem buscat cistelles fàcils. L'important en atac era tenir paciència, i ho hem aconseguit». Per al partit d'Eurolliga de demà contra el Barça, «espero que hagi servit per augmentar la nostra regularitat i autoestima, però cada partit és diferent. La intensitat defensiva i el rebot ens ha ajudat molt».

Un dels protagonistes, el base argentí Luca Vildoza, va apuntar que «hem jugat bé i agressius. Sabíem com jugaven ells i hem pogut trencar el partit en el moment clau, amb un Polonara que era a tot arreu».