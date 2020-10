Tabu i el joc d'equip guien el Baxi a la cinquena victòria

El Baxi Manresa ha obtingut la cinquena victòria de la temporada, segona seguida a casa, en derrotar el Retabet Bilbao per 94-78. Els homes de Pedro Martínez han arribat a dominar de divuit punts i, tot i que el Bilbao s'ha aproximat a vuit en el darrer quart, els llançaments encertats de Jonathan Tabu han impulsat l'equip de casa al triomf.



Molt encert en els triples



Amb Tabu de titular per primer cop a la temporada, l'inici de partit ha estat accidentat, amb dues caigudes de Báez i de Rousselle, però també amb quatre punts seguits del dominicà, amb un triple (4-0). La intensitat defensava bagenca era excel·lent i la idea la reforçaven dos triples, de Rafa i del base congolès, la qual cosa obligava Mumbrú a aturar el partit amb 10-2 en contra.

La segona falta del director de joc i un triple de Rousselle semblaven complicar la cosa, però el Baxi assolia una màxima diferència de 14-5 amb una continuació d'Eatherton i un alley-hoop per a Vaulet. El Bilbao no aturava el pick and roll local, però almenys treia faltes, com ara la segona d'Eatherton amb 16-5. Els bascos no sabien defensar les cantonades i permetien dos triples més, de Hinrichs i de Vaulet, que enfilaven la diferència fins al 22-8 i 5 de 7 en tirs de tres. Balvin era l'únic que feia mal, amb un 2+1 i traient falta a Sajus. Els visitants trobaven punts a la zona (24-15), però Jou anotava el sisè triple local (27-15) un minut abans del final del quart.

Mantenint l'avantatge



El segon quart no ha començat tan bé, amb un bàsquet de Hakanson i un triple de Reyes (27-20). Però la setena assistència de Dani Pérez per a Hinrichs i un contraatac de Sima, amb la vuitena assistència, eixamplaven fins al 31-20. El Bilbao tornava a treure la seva arma més important, Balvin, el joc era més espès, Eatherton cometia la segona falta i el txec situava el 33-26 amb un tir lliure i un palmeig.