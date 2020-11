Minimitzant el contrari per poder guanyar

Sortosament l'esport no són matemàtiques i les dades fredes i dures no ho determinen tot, però de vegades ens ajuden a explicar la realitat de les coses. La sensació que va deixar la victòria del Baxi Manresa contra el Retabet Bilbao de dissabte (94-78) va ser que possiblement havia estat el partit més complet dels bagencs aquesta temporada. Van dominar des del primer minut, van controlar a distància els intents de reacció dels bascos i van rematar quan tocava. Una actuació rodona que va acabar amb una diferència favorable de setze punts, la més gran del curs.

Després del partit, el mateix Pedro Martínez es va preocupar d'anomenar totes les virtuts que havia mostrat el seu equip damunt de la pista: «Hem mostrat una bona disposició tàctica, el que havíem parlat ens ha sortit bastant bé. Hem jugat amb ritme i hem fet una bona defensa contra un dels equips que millor ataca de la lliga. Hem estat bastant regulars en l'esforç, sòlids en el rebot defensiu i ens hem passat bé la pilota. També hem tingut algun jugador a nivell excel·lent, com Tabu, però també Dani Pérez passant la pilota i Eulis Báez en defensa. També la segona part de Martynas Sajus ha estat molt sòlida en la defensa del bloqueig directe i movent-se bé de cara a cistella». En definitiva, moltes situacions positives de molts homes que es van veure en una estadística que de vegades, no sempre, és reveladora: la de la valoració.

Virtuts pròpies i defectes aliens



La valoració és l'estadística que determina totes les dades positives del jugador i en resta les negatives. La suma dels barems de tots ells deriven en una xifra total per a tota la formació. Normalment, els equips que guanyen solen tenir una valoració superior als que perden, però no sempre és així.

D'aquesta manera, si mirem la taula que acompanya aquest article, ens adonem que en tres partits ha guanyat la valoració l'equip que no s'ha endut el partit. En el Baxi-Obradoiro, els gallecs van vèncer per 76-80 però van fer una valoració nou punts més baixa; en el Fuenlabrada-Baxi (100-102 en el partit per als manresans), els madrilenys van assolir onze punts més de valoració i, finalment, en el Baxi-Betis, la victòria local va ser clara però en l'esforç de maquillatge del resultat dels verd-i-blancs a l'últim quart van guanyar la valoració per cinc punts.

Aquest fenomen ve determinat per diversos aspectes. Per exemple, anotar un tir de dos compta dos punts a la valoració, i anotar un triple, tres, però errar un tir només en resta un, no dos o tres, per tant el sistema, de vegades, crea per si sol una sèrie d'incongruències.

Però hi ha casos, habitualment en partits amb diferències grans, en què sí que es corresponen les dues estadístiques, i en el partit de dissabte entre el Baxi i el Bilbao va succeir això mateix.

Moltes coses bé



Així, els manresans van guanyar per setze punts el partit, però la valoració ens diu que el seu domini encara va ser més gran, ja que se la va endur per 24. Va assolir una xifra de 99, que és la tercera més gran dels nou partits jugats fins ara, només superada pels 101 de les victòries de Fuenlabrada i de Màlaga. El millor, però, és que el rival, el Bilbao, va quedar en 75. És la vegada en què un adversari del Baxi fa una valoració més baixa. I mirant les estadístiques ens podem adonar per quin motiu succeeix això.

El Baxi va errar pocs tirs de dos i, tot i que en va fallar 20 de tres, els tretze triples anotats, una gran quantitat, ho compensa. Va maximitzar les seves virtuts, com ara els rebots i les assistències, als nivells de tota la temporada, i en canvi va reduir les pèrdues (12, la xifra més baixa de tot el curs) i els tirs lliures fallats, que eren situacions que no ha dominat en molts partits.

Per contra, va defensar molt bé el tir de tres del Bilbao. Els bascos només en van anotar 6, una xifra baixa per la variable que aporta més punts a la valoració. Van aconseguir molts rebots, però van errar molts tirs de dos (19 per només 11 del Baxi), van repartir la meitat d'assistències i van perdre cinc pilotes més. Aquest cop, per tant, les xifres no van enganyar. El Baxi va completar dissabte el seu partit més complet i va provocar el més erràtic de l'adversari.