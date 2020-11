El partit Baxi-Iberostar s'avança definitivament al dijous, dia 12

La lliga ACB ha confirmat aquest dimecres tot un seguit de canvis d'horaris que afecten partits arran d'algunes suspensions per coronavirus. Com va avançar Regió7 en la seva edició de dilluns, el duel entre el Baxi Manresa i l'Iberostar Tenerife no es disputarà el dissabte, dia 14, sinó el dijous, dia 12, a partir de les 21.15 hores. El motiu és que els canaris tenen un partit endarrerit, el derbi insular contra l'Herbalife Gran Canària, que es jugarà el diumenge 15, a les cinc de la tarda, hora d'aquí.

Aquest és el segon partit de la temporada en què el Baxi ha de canviar d'horari. El primer va ser el de la tercera jornada, davant del València, que es va endarrerir un dia perquè els taronja havien de recuperar un partit davant del MoraBanc Andorra.

Tots els partits amb nous horaris són els següents:

Jornada 7

Hereda San Pablo Burgos – UCAM Múrcia CB (dijous,12 de novembre – 18:30h

Jornada 8

Iberostar Tenerife – Herbalife Gran Canària (diumenge, 15 de novembre – 17:00 h

Retabet Bilbao Basket – MoraBanc Andorra (dijous, 3 de desembre – 18:30h)

Jornada 9

MoraBanc Andorra – Casademont Saragossa (divendres, 11 de desembre – 18:30h)

Jornada 10

Acunsa GBC – MoraBanc Andorra (diumenge, 13 de desembre – 17:00h)

Monbus Obradoiro – Club Joventut Badalona (dijous, 17 de desembre – 20:30h)

Jornada 11

Baxi Manresa – Iberostar Tenerife (dijous, 12 de novembre – 21:15h (anteriorment, dissabte 14-20:45h)

Retabet Bilbao – UCAM Múrcia (diumenge, 15 de noviembre – 20:00h (anteriorment, dissabte 14-18:00h)

Jornada 12

Retabet Bilbao Basket – Movistar Estudiantes (diumenge, 6 de desembre – 12:30h (anteriorment, dissabte, 5- 18:00h)

Unicaja – UCAM Múrcia CB (diumenge, 6 de desembre – 17:00h (anteriorment 12:30h).

Jornada 14

UCAM Múrcia CB – Acunsa GBC (dimecres, 9 de desembre – 18:30h (anteriorment , dissabte 12, 20:45h).

Jornada 15

Monbus Obradoiro – Casademont Saragossa (diumenge, 20 de desembre – 12:30h (anteriorment dissabte, 19-18:00h).

Urbas Fuenlabrada – Retabet Bilbao Basket (diumenge, 20 de desembre – 20:00h (anteriorment 12:30h).