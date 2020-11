El Baxi-Iberostar s'avança al proper dijous, dia 12

Tal com va avançar Regió7 en l'edició de dilluns, el partit que havien de disputar el proper dissabte, dia 15, el Baxi Manresa i l'Iberostar Tenerife, corresponent a l'onzena jornada de la lliga Endesa, s'avançarà tres dies. Finalment, es jugarà dijous vinent a les 21.15 hores, segons va confirmar ahir l'associació de clubs.

El motiu del canvi ha estat la suspensió, divendres passat, del derbi canari que havien de jugar a La Laguna l'Iberostar Tenerife i l'Herbalife Gran Canària a causa d'un positiu de coronavirus en la formació de Las Palmas. Des de diumenge passat ja es deia que el partit es jugaria el dia 15 ja que segurament s'ha volgut fer coincidir amb el derbi de futbol de la Lliga SmartBank, la Segona Divisió, que jugaran Las Palmas i el Tenerife a l'altra illa. El partit de bàsquet començarà a les cinc de la tarda i el de futbol, a les deu de la nit, hora peninsular.

El Baxi haurà de canviar d'horari i de dia de partit, per tant, per segona vegada aquesta temporada. La primera va ser en la visita del València al Nou Congost, el mes passat. Aleshores, el partit es va endarrerir 24 hores perquè els valencians havien d'encabir un partit contra el MoraBanc Andor-ra que havia quedat ajornat per culpa d'un positiu de coronavirus dels andorrans.

A part d'aquests dos partits, l'ACB va informar d'altres canvis d'horaris: San Pablo Burgos – UCAM Múrcia (dijous12 de novembre – 18.30 h, corresponent a la jornada 7; Retabet Bilbao– MoraBanc Andorra (dijous 3 de desembre – 18.30 h, corresponent a la jornada 8; MoraBanc Andorra – Casademont Saragossa (divendres 11 de desembre – 18.30 h, de la jornada 9); Acunsa GBC – MoraBanc Andorra (diumenge 13 de desembre – 17.00 h) i Monbus Obradoiro – Joventut (dijous 17 de desembre – 20.30 h), de la jornada 10; Retabet Bilbao–UCAM Múrcia (diumenge 15 de novembre – 20.00 h, de la jornada 11; Retabet Bilbao–Movistar Estudiantes (diumenge 6 de desembre – 12.30 h) i Unicaja – UCAM Múrcia CB (diumenge 6 de desembre – 17.00 h, de la jornada 13; UCAM Múrcia CB – Acunsa GBC (dimecres 9 de desembre – 18.30 h, de la jornada 14). Finalment, Monbus Obradoiro–Casademont Saragossa (diumenge 20 de desembre) i Urbas Fuenlabrada–Retabet Bilbao (diumenge 20 de desembre – 20.00 h, de la jornada 15.

Ahir, per cert, es va disputar un dels partits ajornats en què el Reial Madrid es va mantenir invicte, no sense patiment, en vèncer el Retabet Bilbao a domicili per (83-85). La covid va obligar a fer ajornar per segon cop el San Pablo Burgos-UCAM Múrcia.