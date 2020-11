Guillem Jou es lesiona en un turmell i serà baixa per jugar a Saragossa

Guillem Jou serà una baixa molt important per al partit de Saragossa i qui sap si per a algun altre

Guillem Jou, capità del Baxi Manresa i jugador més valorat de l'equip (11,8 per partit) en aquest inici de lliga, serà baixa per al partit que els bagencs disputaran aquest diumenge (17 hores) a la pista del Casademont Saragossa. N'ha informat aquest migdia l'entrenador de l'equip, Pedro Martínez, que s'ha mostrat "preocupat" per aquesta absència per lesió.

Segons ha dit el mateix tècnic, Jou s'ha fet un esquinç de turmell durant l'entrenament del matí del qual "encara no en sé res, perquè se li han de fer proves, però esperem que no sigui més greu perquè no feia bona cara". El club ha informat, a continuació, que el jugador és baixa segura per al partit de diumenge i caldrà estar a l'espera de saber com es recupera, ja que dijous vinent el Baxi té un altre xoc de lliga, a casa contra l'Iberostar Tenerife.

La baixa de Jou crea un problema important a Pedro Martínez per a la posició d'ala (3). L'estonià Janari Joesaar, que s'ha perdut els tres últims partits per lesió i que, a més, no compta en els plans de l'entrenador, s'ha entrenat poques sessions amb els companys i, segons el mateix preparador, "encara no està al nivell físic" adequat, tot i que segurament viatjarà. L'únic tres sa és Juanpi Vaulet. És complicat que, per condicions físiques, ocupin el lloc Rafa Martínez i Makai Mason, els dos escortes, a no ser que Pedro Martínez aposti per un equip molt baix. També s'hi podria adaptar Seth Hinrichs, un quatre, tot i que llavors deixaria coixa la posició d'ala-pivot. També caldrà veure si entra en la convocatòria Lazar Mutic, jugador del vinculat, el Grup Via Artés, que debuta a la lliga EBA dissabte a la tarda.